"Allez, dansez!" lud zum ersten Bal Folk im Purkersdorfer Stadtsaal

09.05.2017, 14:04 Uhr

Der erste Bal Folk vom Ensemble „Allez, dansez!“ im Stadtsaal Purkersdorf war ein großer Erfolg. Die Teilnehmer des Balles sind sich einig: "Wir kommen wieder!".

PURKERSDORF (red). Das Ensemble, „Allez, dansez!“ bestehend aus vier Musikern aus Purkersdorf, Pressbaum und Griechenland. Das Multikulti-Ensemble spielte für die traditionellen Tänze aus Frankreich, Belgien, Schottland, England mit viel Schwung live auf. Wer wollte, konnte sich schon eine Stunde vor dem Ball in einem Workshop in die Tänze einführen lassen. Man konnte dabei die „Klassiker“ jedes Bal Folk kennenlernen (Cercle, Chapelloise, Bourrée…) aber auch ein paar seltene Tänze üben. Die Teilnehmer konnten sich bei einem Buffet mit französisch-belgischem Touch, samt Quiches und Waffeln, stärken.

"Freude der Tänzer spürbar"

„Es war für uns Musiker sehr schön, die Freude der Tänzer zu spüren. Ob jung oder alt, alle haben miteinander getanzt, es war rührend. Das ist das Besondere an solchen Bällen: generationsübergreifend, keine Abendgarderobe, kein Tanzpartner erforderlich. Es ist so einfach! Die Tanzschritte hat man auch schnell drauf. Der Raum war zwar lang nicht ganz voll, wir sind aber sicher nächstes Mal werden noch mehr Tänzerinnen und Tänzer kommen. Denn, wenn man einmal dabei gewesen ist, kann man nur wieder kommen, mit noch mehr Freunden. So ist es mir vor ein paar Jahren ergangen und jetzt spiele ich sogar selber die Musik! Es war ein gelungener Abend, die Teilnehmer waren begeistert, ein Moment des Glücks und der Harmonie, wie man öfter genießen möchte“, so Mireille, die Veranstalterin, Musikerin und Tanzmeisterin des Abends.Kommentar eines 16jährigen Junges: „Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß machen würde! Ich habe den ganzen Abend getanzt und mich richtig amüsiert. Ich komme sicher wieder!“.