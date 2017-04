Anselm Reiter: Präzision mit der Motorsäge

26.04.2017, 09:13 Uhr

Am Endergebnis der kreativen Arbeit erfreute sich sogar ministerielle Prominenz: Andrea Kdolsky, jetzt Krankenhaus-Managerin in Ljubljana, nahm sich extra einen Tag frei, um gemeinsam mit Claudia Bandion-Ortner Kunst zu schauen. Interesse am "konstruktiven Kubismus" von Anselm Reiter zeigten auch der langjährige Chefredakteur der Salzburger Nachrichten, Ronald Barazon, und die Direktorin des Gymnasiums Billrothstraße, Ursula Madl: "Anselm Reiter geht wunderbar mit Holz um, er hat ein Talent für Oberflächengestaltung." Weiters gratulierten Künstlerkollegen wie Stephan Bundholz und Gottfried Sara, Greta Aschermann und GR Manfred Weinzinger.