Balkanabend im Corso

11.09.2018, 00:11 Uhr

Am Abend des 8.9 wurde es im Cafe Corso eng. Nachmittags fand im Rathaus die Vernissage "BalkanArt" statt. Die erste international besetzte Ausstellung von Künstlern aus der Stadt Ugljevik in Bosnien-Herzegowina. Dazu durfte Bürgermeisterund Obmann der KulturtageDir.vom Kulturhaus in Ugljevik, Stadtratspräsidentundaus dem Bürgermeisterkabinett begrüßen. Zum gemütlichen Beisammensein wurde danach ins Cafe Corso eingeladen. Mit traditionellem Tanz wartete der Integrationsverein SIM auf. Zum "Kolo" dem Schlußtanz sind die Gäste immer eingeladen mitzutanzen. Da ließ sich, Priester der Serbisch Orthodoxen Kirche in Tulln nicht zweimal bitten. Balkanart kam auch aus der Küche des Corso mit würzigem Zwiebel, Paprika, Schafkäse und noch einiges Leckeres mehr, so dass sich die Gäste wie zu Hause fühlen.Ein Multikulti-Abend, bei dem die Freundschaft im Vordergrund steht.