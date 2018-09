Dirndlgwandsonntag in Pressbaum

11.09.2018, 00:14 Uhr

und soll zur Stärkung des regionalen Selbstbewusstseins führen. So wurde auch in Pressbaum zum Frühschoppen in Tracht auf den Kirchenplatz geladen. Schweinsbraten, Schnitzel, Blunzengröstl, Sturm, Kaffee und Kuchen lockte die Trachtenträger zu den Standln. Musikalisch wurde eine bunte Auswahl geboten. Den Beginn machte das Vokalensemble Pressbaum unter der Leitung vonbegleitete danach die Schülerinnen der MSOW,mit Musikschullehrerinund, an der Harfe. Tracht trifft auf Tracht. Wie schon die letzten Jahre darf der Tanz des Integrationsvereins SIM nicht fehlen. Mit sehr viel Temperament und Selbstbewusstsein zeigten auch die Schüler und Schülerinnen der Bosnischen Musikschule Kornelije Stanković ihren Tanz. Gemütlich ging es dann mitund Regina Pop und ihrer Saitenknopferlmusi weiter. Zu Gast war auch die Delegation aus Ugljevik in Bosnien-Herzegowina. Ihr Kulturauftrag in Pressbaums Stadtgemeinde war erfolgreich. Anschließend traten sie ihre Heimreise an. Versäumt haben sie das Blasorchester Tullnerbach, das mit der Gastmusikerinaus Finnland den Schluss bildete. Über einen gelungenen Dirndlgwandsonntag mit Kaiserwetter freute sich natürlich Bürgermeisterund die Organisatoren.