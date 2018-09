Erdverbunden!

08.09.2018, 11:01 Uhr

, die Besinnung auf das Ursprüngliche oder, wie es so schön heißt, "zurück zum Ursprung", war letzte Woche die Devise bei so manchen Pferdefreunden.An einem seltenen Lehrgang konnten Interessierte aus der Umgebung diese Woche teilnehmen - dem Arbeitspferde-Zertifikats-Lehrgang.Vorstand des ÖIPK (Österreichische Interessensgemeinschaft Pferdekraft) ,einer, der es kann und schon etliche Preise in dieser Disziplin gewann, führt das Hödlgut. Dies ist eine Landwirtschaft in Oftering in Oberösterreich , wo nach streng biologischen Richtlinien gearbeitet wird.In unsere Region hat es Wolfgang Ehmeier durchvom Wolf-Hof in Rauchengern verschlagen. Er versucht sich ebenfalls, wie Wolfgang Hödl meint, in der Königsklasse der Pferdearbeit- dem Pflügen. Es gilt nicht nur den Pflug richtig zu führen, auch die Pferde müssen "mitspielen", ihre Kraft ist gefordert. Auf einem Feld in nächster Nähe wurde die anfängliche Theorie in die Praxis umgesetzt. Ganze Arbeit leisteten dann die zwei Noriker Nanni und Flora mit den Teilnehmern auf der "Teststrecke". Eines ist klar, so zu arbeiten ist nicht mehr zeitgemäß, aber zum Glück bei so manchen Landwirten der neue Zeitgeist, der zurück zu den Anfängen führt.