Gewinnspiel: 3 x 2 Karten für "Udo Jürgens – Sein Leben, seine Liebe, seine Musik!"

Musik-Show in der Purkersdorfer Bühne: Schauspielerin und Kabarettistin Gabriela Benesch und Sänger Hannes Rathammer zollen Udo Jürgens ein Tribut.

PURKERSDORF. Leidenschaft und Poesie zeichneten den Musiker, Entertainer und Komponisten Udo Jürgens aus. Rund 1000 Lieder hat Udo Jürgens komponiert. Er schrieb Welthits für Shirley Bassey, Frank Sinatra und Sammy Davis Jr., hatte Nummer 1 Hits in Frankreich und Japan und verkaufte mehr als 100 Millionen Tonträger. Auf seinen frenetisch gefeierten Konzerttourneen hat er Millionen von Fans unvergessliche Abende beschert. Geblieben sind neben diesen Erinnerungen all seine wundervollen Kompositionen. Er selbst verstarb völlig unerwartet im Dezember 2014, doch gemäß seinem Motto „Ich lass euch alles da“ ist Udo Jürgens durch seine Musik unsterblich.

Musik trifft Geschichten

Hannes Rathammer beschäftigt sich seit etwa 30 Jahren mit dem Werk Udo Jürgens' und singt auf unvergleichliche Weise die Lieder des Weltstars. Begleitet wird er von Alexander Blach-Marius am Klavier und Hubert Koci auf der Akustikgitarre.Für den literarischen Genuss sorgt Gabriela Benesch. Die mehrfach ausgezeichnete Film- und Theaterschauspielerin erzählt spannend, humorvoll und mit viel Feingefühl Geschichten und Erlebnisse aus dem Leben von Udo Jürgens, die er in seinen persönlichen Aufzeichnungen niedergeschrieben hat und umrahmt so einen Abend, der verzaubern, berühren und begeistern wird.