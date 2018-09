Herbstzeit - Erntezeit

23.09.2018, 23:08 Uhr

. Fünf Monate sind seit der Aussaat vergangen. Jetzt ist es soweit, die Früchte zu ernten. Viele Faktoren beeinflussen die Ernte und Qualität der Erdknolle. Wenn man mit Leib und Seele Landwirt ist wie Johann und l, möchte man durch Selbsterfahrung lernen. Man ist Bauer und weiß oft so wenig, meinte. Das was Landwirt sein heißt und die damit im wahrsten Sinne Erdverbundenheit, wollen sie auch weitergeben. Mit der Initiative "Schule am Bauernhof" dürfen deshalb auch Schulklassen ausprobieren, wie das mit dem Bauer sein so ist. So kamen am 20.9 die Kinder der 3C Volksschule Pressbaum mit Lehrerinund, um Erdäpfel zu ernten. Angebaut wurden Ditta und Erdäpfel Raritäten. Gemistet und gepflügt mit den Pferden. Deshalb findet man hier viele Regenwürmer, freut sich Verena Brabec-Wolf. Die sind für die Durchlüftung des Bodens sehr nützlich. Die Erntehelfer jedenfalls waren sehr fleißig und wollten gar nicht aufhören. Als Belohnung gab es dafür leckere Erdäpfelspiralen.