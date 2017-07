Jakobimarkt Purkersdorf: Jakobi heiß lohnt Müh' und Fleiß

23.07.2017, 15:31 Uhr

So viel Prominenz wie beim Purkersdorfer Kirtag wird man anderswo aber selten antreffen: Ex-Generalprokurator Werner Pleischl und Ex-Bürgermeisterin Traude Eripek delektierten sich bei einem Spanferkel am Stand des Lions Clubs. Bürgermeister Karl Schlögl und Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky wurden beim Szigeti-Sektstand gesichtet. Theater-Purkersdorf-Star Lydia Schmatz, die nach ihren Auftritten als Peter Pan in London Urlaub machte, zeigte sich beim Künstlertreff im Schlosspark.