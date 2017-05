Maibaumwache im Wienerwald erforderlich!

03.05.2017, 14:10 Uhr

. Versuchen, an den Maibaum heranzukommen, um ihn zu Fall zu bringen-das passiert immer in dervom 30.4 auf den 1.5 . So auch heuer. Deshalb wurden die Schmuckstücke auch sehr gut bewacht. Am Pressbaumer Hauptplatz machte es sich dieumin der Markthütte gemütlich-immer mit Blick auf den Maibaum. Diebeging die Maibaumwache in dieser Nacht mit einer Grillerei vor dem Feuerwehrgebäude. In Rekawinkel wurde der Maibaum mit Zunftzeichen vor dem Gasthaus Mayer ebenfalls bewacht und jedes herankommende Auto genau beobachtet. Nicht so jedoch in Kogl, denn es machten sich fünf Leute,darunter,in dieser Nacht auf den Weg, um einen unbewachten Maibaum zur Strecke zu bringen. So ist es der Brauch. Immerhin kann der Baum von den Besitzern wieder mit zwei Kisten Bier ausgelöst werden. Fündig wurde man in Kogl. Dieser Maibaum war "fällig". Als die Gruppe den Baum auf den Anhänger verlud, wurden sie vonerwischt. Ende gut, alles gut! Nach einiger Zeit einigte man sich auf ein gemeinsames Feiern in Kogl.