MAYbaumfeiER in Rekawinkel

05.05.2017, 00:28 Uhr

, präsentierte sich der mit bunten Bändern geschmückte "Mayerbaum" den Gästen am ersten Mai 2017 im hellen Sonnenlicht vor dem Gasthaus Mayer. Das richtige Wetter für die Vereinsmeier, die vom Steinerhof in der Pfalzau zum Gasthaus Mayer wanderten. Dort spielten bei ihrem Eintreffen schon dieauf. Für diejenigen, die den Frühling herbeitanzen wollten, unter anderen auch, gab es vondie richtige Anleitung dazu. Ein erster Mai in Rekawinkel, der zum Chillen, Plaudern und Genießen einlud.