Nina Hartmann liebt es laut.

15.09.2018, 18:00 Uhr

in der Villa Kunterbunt in der Pfalzau. Die Tirolerin outete sich als Temperamentsbündel. Die größte Strafe für sie, nicht sprechen dürfen. Ihr Mitteilungsbedürfnis ist sehr groß. So plauderte das Tremperamentsbündel Nina über ihre laute Kindheit und die Begleiterscheinungen. Manches Mal ist laut sein ganz wichtig, oft aber für Mitmenschen anstrengend. Was das hervorrufen kann, präsentierte Nina Hartmann laut und deutlich in ihrer Vorpremiere in der Villa Kunterbunt. Ein unterhaltsames Programm der sympathischen Kabarettistin mit Tiroler Akzent.