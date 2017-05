Pilgerstatue in Pfarre Rekawinkel

07.05.2017, 22:44 Uhr

in der Kirche Rekawinkel. Zum Gedenken an das 100järige Jubiläum der Marien-Erscheinung in Fátima in Portugal segnete am 11.Jänner 2017in Rom sechs Fatima Jubiläums Statuen, die zur Pilgerreise jeweils auf einen Kontinent entsandt wurden. In Österreich war eine der Stationen am 6. Mai in Rekawinkel. In einer Rosenkranz-Prozession wurde die Statue in die Kirche getragen. Nach der Anbetung der Marienstatue wurde vonim Beisein vonunddie heilige Messe abgehalten. Nach der Auflegung des Skapuliers wurden der Marienstatue weiße Rosen dargebracht. Danach hatten die Gläubigen die Möglichkeit zum stillen Gebet, bevor die Statue die Reise zur nächsten Pfarre antrat.