Pressbaum im Discofieber

23.09.2018, 23:14 Uhr

, 99 Luftballons von Nena oder Let's Dance von David Bowie ertönt , weiß man gleich, in welchem Zeitalter man gelandet ist. In der guten alten Discozeit der 80er Jahre. Damit hatvom Corso den Nerv der Pressbaumer getroffen. Sie freute sich am 22.9 über ein volles Haus und meinte, schon länger hätte sie die Idee zur 80's Disco- Lounge, fand aber keinen DJ dafür. Wie der Zufall so will, lernte siekennen und die Idee konnte umgesetzt werden. Mit einem Eintritt von 10Euro inklusive Cocktail war man dabei und konnte Abtanzen wie in jungen Jahren. Auch Geburtstag wurde gefeiert. Das Geburtstagskindbekam von Hobby-Patissiereine Schoko-Obers-Himbeer Torte, die in kürzester Zeit von den Freunden vernascht wurde. Um Mitternacht begann auchein neues Lebensjahr. Während so manche Damen die Tanzfläche bevölkerten,zogen sich die Männer dezent in den Sommergarten zurück. So als hätten die Pressbaumer nur darauf gewartet, wurde gefeiert und getanzt.