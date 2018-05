06.05.2018, 16:42 Uhr

Nach zweijähriger Bauphase öffnete am 1.5 bei Kaiserwetter das neugestaltete Pressbaumer Strandbad seine Pforten. Neugierig kamen die ersten Badegäste und solche, die schon lange darauf warteten, endlich ins kühle Nass von Pressbaum zu springen. Noch beherrscht die Farbe graubraun das Gelände. Bald soll aber das Grün sprießen, so Geschäftsführer der PKomm DI. Auch Bäume sollen gepflanzt werden, gut Ding braucht eben Weile. Vielleicht finden sich für die Schattenspender auch Sponsoren. Als nächstes sollen ideale Liegen angeschafft werden. Bis zum Eröffnungsfest am 30.6 ist noch ein wenig Zeit, um den Badegästen dann das optimale Badevergnügen zu bieten. Vizebürgermeisterinbetätigte sich schon einmal mit GRund Bürgermeisteran der Wasserspindel. Der Spielplatz für Wasserratten soll den Jüngsten die Langeweile vertreiben. Auch eine Wasserrutsche verspricht viel Spaß. GRundwagten als erste Badenixen den Sprung ins kühle Nass. Zaungäste waren die Besucher im Livingroom, dem Lokal von Gastronom. Es kann sich jeder auf der offenen und überdachten Terrasse niederlassen und das Treiben beobachten oder einfach nur gut essen trinken und unterhalten. Dazu braucht man auch kein Badeticket. Für Kinder gibt es auch eine Spielecke im Lokal. Einer spontanen Erholung für die Ortsansässigen steht jedenfalls nichts mehr im Wege. Warum weit schweifen, wenn das Gute liegt so nah.