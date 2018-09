Viktor Gernot auf der Suche nach der Wahrheit

23.09.2018, 23:11 Uhr

des neuen Kabarettprogramms "Nicht wahr?" von Entertainerwurde am 20.9 in der Villa Kunterbunt präsentiert. Das rief viele Fans auf den Plan. So war die Villa Kunterbunt bis auf den letzten Platz ausverkauft und der Garten war zusätzlicher Zuschauerraum. Die Wahrheit ist oft relativ und die Redewendung "Nicht wahr?" zugleich eine in Fragestellung. Wortverdreher, Schönredner und Klatschreporter haben dabei gar kein schlechtes Gewissen und erdichten oft, was nicht ist. Das nervt Viktor Gernot und spricht damit vielen aus der Seele. Ein Programm, das auch einiges aus dem Leben, unter anderem auch aus dem Nähkästchen des Kabarettisten preis gibt. Natürlich darf Musik bei Viktor Gernot nicht fehlen.Diese Kabarett- Premiere ließen sichsowie, Altbürgermeister von Tullnerbach-Pressbaum, undnicht entgehenließen nach der Vorstellung den unterhaltsamen Abend noch an der Bar gemütlich ausklingen. Publikumsliebling Viktor Gernot hat es wieder getan. Er hat das Zwerchfell des Publikums zum Schwingen gebracht und das ist wirklich wahr.