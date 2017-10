37. Wandertag in Mauerbach: 250 Wanderer machten mit

05.10.2017, 16:48 Uhr



Baby war mit von der Wanderpatie

Zahlreiche Gruppen und Familien, zusammen etwa 250 Wanderer, genossen das Naturerlebnis Mauerbach. Zwei Labestationen unterwegs und eine am Start und Ziel in den Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr Mauerbach sorgten für das leibliche Wohl. Der Verein "Menschengarten" erfreute die Kinder mit einem vielfältigen Rahmenprogramm.Bei Sonnenschein fand um 15 Uhr die Prämierung der ausgewählten Gruppen in Gegenwart des Bürgermeisters Peter Buchner und der Gemeindevertreter Monika Schrottmeyer und Matthias Pilter statt. Prall gefüllte Rucksäcke, zur Verfügung gestellt von der Firma Wiesbauer und dem Biosphärenpark Wienerwald, erfreuten die damit ausgezeichneten Pfadfinder Mauerbach als größte Gruppe, die Wandergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Steinbach, den Damenturnverein Mauerbach, eine Gruppe mit dem ältesten Teilnehmer sowie eine junge Familie mit der jüngsten, drei Monate jungen Teilnehmerin.