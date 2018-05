66 motivierte Teams beim 4. Biosphärenpark Cup

02.05.2018, 10:02 Uhr

4. Biosphärenpark Cup am 1. Mai

TULLNERBACH (red). 66 Teams gingen dieses Jahr an den Start des Biosphärenpark Cups und sammelten beim 10 Stationen-Parcours mit Wissen, Geschicklichkeit und Kreativität eifrig Punkte für den Gesamtsieg. Das Team „Zorro“ aus Neulengbach trug mit unglaublichen 905 von 1.000 möglichen Punkten den Sieg davon, dicht gefolgt von „Die fliegenden Einhörner“ aus Pressbaum und dem Team „Die Wilden“ aus Gablitz. Die genauen Ergebnisse sind auf der Homepage des Biosphärenpark Wienerwald unter www.bpww.at nachzulesen.

Biosphärenpark-Cup - ein beliebter Teamwettbewerb

Spannende Aufgaben bei den einzelnen Stationen

VeranstalterInnen und Partnerinnen

„Es freut mich wirklich sehr, dass sich auch heuer wieder so viele Teams angemeldet haben. Mit 66 Teams haben wir heuer eine Rekordzahl bei den Cup-Anmeldungen erreicht. Neben Teamgeist wird beim Biosphärenpark Cup Wissen und Begeisterung für die Themen Umwelt, Artenvielfalt und Natur vermittelt und der Spaß kommt natürlich auch nicht zu kurz“, freut sich Harald Brenner vom Biosphärenpark Wienerwald über den Erfolg der Veranstaltung. "Der Biosphärenpark Cup hat sich in der Region inzwischen als echter Publikumsmagnet etabliert", ergänzt Alexandra Wieshaider, ÖBf-Leiterin im Biosphärenpark Wienerwald. „Wir gratulieren den Siegerteams ganz herzlich zu ihrer großartigen Leistung!“Zu gewinnen gab es wieder gut gefüllte Siegerpakete. Zusätzlich wurden unter allen bei der Siegerehrung anwesenden Teams „Glückspreise“ verlost. Neben den Cup-Partnerinstitutionen wurden wertvolle Preise auch von Grasl Fair Print, der MA49 - Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien, LIECO - Forstpflanzen, der Buchhandlung Mitterbauer, Biorama, Regina Reiter, Karin Krenn, Friedrichs Futterscheune, Firma Kramp und dem Tiergarten Schönbrunn zur Verfügung gestellt.Die StationenbetreiberInnen hatten sich auch heuer wieder spannende Aktivitäten für die TeilnehmerInnen ausgedacht: So galt es bei der gemeinsam vom Mountainbike-Verein WienerwaldTrails und dem Trailcenter Hohe Wand Wiese ausgerichteten Station Geschicklichkeit zu beweisen. Biosphärenpark-Puzzleteile richtig zusammensetzen mussten TeilnehmerInnen am Stand des Biosphärenpark Wienerwald. Wissen zu Vogelwelt, unseren "wilden Nachbarn" und Tierspuren war bei den Stationen von Birdlife und der Veterinärmedizinischen Universität Wien mit dem Forschungsinstitut für Wildtierkunde gefragt. Die Naturparke Purkersdorf und Sparbach stellten die Teams mit der „Memory Variation“ vor eine knifflige Aufgabe. Bei der Station der Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich mussten Tierstimmen erkannt werden. Das Institut für Vermessung, Fernerkundung und Landinformation der BOKU ließ die TeilnehmerInnen Biosphärenparks aus dem Weltall betrachten. Bei der Station der Österreichischen Bundesforste mussten Baumarten erkannt und deren Früchte geformt und zugeordnet werden. Zielsicherheit mit Pfeil und Bogen galt es bei der Station von Club Natur aktiv unter Beweis zu stellen und beim Nationalpark Donau Auen konnten die Teams Natur mit allen Sinnen erfahren.Veranstaltet wird der Biosphärenpark Cup vom Biosphärenpark Wienerwald Management, den Österreichischen Bundesforsten und der Marktgemeinde Tullnerbach. Kooperationspartner der Veranstaltung sind BirdLife Österreich, das BOKU-Institut für Vermessung, Fernerkundung und Landinformation, der CLUB naturaktiv, der Nationalpark Donauauen, die Naturparke Purkersdorf & Sparbach, die Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich, der Mountainbike-Verein WienerwaldTrails und das Trailcenter Hohe Wand Wiese und die Veterinärmedizinische Universität Wien mit ihrem Institut für Wildtierkunde und Ökologie.Die VeranstalterInnen danken auch der Landwirtschaftlichen Fachschule Norbertinum, deren traditioneller „Tag der Offenen Tür“ am 1. Mai den Rahmen für den Biosphärenpark Cup bildet.