Andy Lee Lang & The Wonderboys- Die Doo-Wop Show

Schon einmal produzierte Andy Lee Lang ein Konzertprogramm als „spinoff“ eines Musicals. Seit Jahren war die Idee, eine Doo-Wop Music Show auf die Bühne zu stellen in seinem Kopf und hiermit schlägt Andy ein neues Kapitel seiner vielseitigen Shows auf.

Musik von den Beach Boys, den Platters, den Drifters, bis hin zu den Temptations, Frankie Valli & The Four Seasons und Songs wie „The Great Pretender“, „Sugar Baby Love“ und „My Girl“, „Teenager In Love“ um nur einige zu nennen bilden die Grundlage für eine musikalische Zeitreise durch die Jahrzehnte.

Beginnend in den 50’s, also im goldenen Doo-Wop Zeitalter, ein Stopp in den 60’s, der Surf Sound wurde in Kaliforniern kreiert. Ein Streifzug durch die 70’s, hier entstand mit den Rubettes der Groupsound, mit einem neuen musikalischen Charakter. Ein nächster Halt in der Soul-Ecke von Motown wo die Temptations den Doo-Wop weiterentwickelten, bis hin zu Pop-Größen wie Billy Joel, der dieses Gesangs-Element verwendete – all das und viele Überraschungen sind die musikalischen Zutaten dieser neuen, einzigartigen Show.

Für den Beat sorgt eine vierköpfige Band, die vier Stimmen der Wonderboys kommen von Stefan Bleiberschnig, Thomas Dapoz, Marcel-Philip Kraml und Matthias Liener und natürlich der Entertainer Österreichs, Andy Lee Lang.