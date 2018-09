Barock-Benefizkonzert in Mauerbach

21.09.2018, 09:54 Uhr

Einmal mehr überzeugte das Barockensemble der Wiener Symphoniker in der Pfarre Maria Rast in Mauerbach. Unter Leitung des Mauerbacher Dirigenten Prof. Christian Birnbaum wurde das Programm „Sphärenklänge“ gespielt. Dieses wird nun im Studio aufgenommen und gegen Ende des Jahres auch als CD erhältlich sein wird.

Bereits jetzt ist die CD des letztjährigen Konzerts „Ave Maria“ – himmlische Musik von Pfister, Bach, Vivaldi und anderen – am Gemeindeamt um 12 Euro erhältlich. Die Einnahmen des gut besuchten Benefiz-Konzerts werden zu Gunsten von 2 Projekten gehen: einerseits in das Mauerbacher „72 Stunden ohne Kompromiss“ – Projekt der Mauerbacher Pfarren, andererseits in eine Mauerbacher Sozialprojekt.

„Es ist jedes Mal eine besondere Freude diesem großartigen Ensemble zuhören zu dürfen. Dass sie dabei auf eine Gage verzichten und der Erlös in soziale Projekte fließt, ist toll“, dankt Organisator GGR Matthias Pilter dem Ensemble rund um Dirigent Prof. Birnbaum.