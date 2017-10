Bitte NICHT einfangen

09.10.2017, 11:51 Uhr

Kaum in Österreich angekommen ist der Hund am 16. September am Schottenhof 1170 Wien entlaufen.Kasemir ist sehr scheu und lässt sich NICHT einfangen.Er ist in der Zwischenzeit gewandert vom Schottenhof über den Wienerwald nach Klosterneuburg Tulln und weiter.Kasemir könnte im Raum Tulln, Klosterneuburg, Pressbaum unterwegs sein.

, sondern Gärten und eingezäunte Grundstücke offen halten und Sichtungen SOFORT dem Tierschutzverein Hunde entlaufen melden0664 91 49 350Wir würden Unterstützung brauchen, indem dieser Flyer weitläufig in der Gegend verteilt wird. Ein aktuelles Update zur Suche findet man laufend unter diesem LINK