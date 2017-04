Das erwartet die Purkersdorfer im heurigen Kultursommer

28.04.2017, 09:18 Uhr

Die Stadtgemeinde Purkersdorf wartet im Kultursommer 2017 mit vielfältigem Programm und so einigen Highlights auf.

Vielfältiges Programm

PURKERSDORF. Schon am 19. Mai ist es wieder soweit: Der diesjährige Kultursommer der Stadtgemeinde Purkersdorf wird eröffnet. Die Eröffnung wird ab 19:30 Uhr unter dem Motto "Flower Power" in der Bühne gefeiert, die Regie hat Stadt-Künstler Vito Rigoni über, wie Vizebürgermeister und Kulturausschuss-Vorsitzender Christian Matzka berichtete.Auch im weiteren Verlauf des Kultursommers wird vielfältiges Programm geboten, das von Theater, Musik aller Art und Kulinarik bis hin zum Sommerkino im Schlosspark reicht (Termine siehe unten). "Der Kultursommer ist seit mehr als 10 Jahren zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Kulturlebens der Stadt geworden", zeigte auch Bürgermeister Karl Schlögl Vorfreude.

Theater für die ganze Familie

Sommerkino will's heuer lustig

Alle Kultursommer-Termine im Überblick:

Ein Highlight verspricht die diesjährige Produktion des Theaters Purkersdorf – das Musical "Peter Pan" – zu werden, wie Obfrau Sonja Schauer erahnen ließ: "Es ist wirklich ein Stück für die ganze Familie!". Mit über 40 Personen auf der Bühne, darunter 19 Kinder, die allesamt neu für das Stück gecastet wurden und der Gablitzer Schauspielerin und Musicaldarstellerin Caroline Vasicek-Pfeiffer als Vocalcoach hofft man auf regen Besuch im Steinbruch-Dambach.Das Sommerkino im Schlosspark, veranstaltet vom Verein re:spect, setzt heuer auf humorvolle Unterhaltung, denn im nunmehr vierten Jahr stehen vier Komödien am Programm, wie re:spect-Geschäftsführer Robert Eder verriet. Gezeigt werden die Filme 300 Worte Deutsch, Das brandneue Testament, Wilde Maus und Willkommen im Hotel Mama.19. Mai, 19:30 Uhr, Die Bühne: "Flower Power" – Kultursommer-Eröffnung1. Juni, 19:30 Uhr, Stadtsaal: Erwin Kiennast – "Essenza 50" - die Stadt in dir12. Juni, 18:30 Uhr, BIZ: Prima La Musica-PreisträgerInnenkonzert16. - 18. Juni: 50 Jahre Stadterhebung17. Juni, 19 Uhr, Hauptplatz: Al Bano Carrisi (Open Air)23. Juni, 19:30 Uhr, Die Bühne: Mo & Baum – Hits, Hits, Hits23. Juni - 16. Juli: Theater Purkersdorf – Peter Pan2. Juli: Kirchweihfest14. und 15. Juli: Feuerwehrkulinarium22. Juli, 14 - 23 Uhr, Hauptplatz: Purkersdorfer Jakobimarkt27. Juli, 16:30 Uhr, BIZ: Marko Simsa – "Das Zookonzert"27. bis 30. Juli, 20:45 Uhr, Schlosspark: Sommerkino im Schlosspark29. Juli, 19:30 Uhr, Die Bühne: The Sound of Carlos S. – Latinrock Woodstock Party5. August, 19:30 Uhr, Shakespeare Pub: Harry Ahamer11. August, 19:30 Uhr, Stehbeisl: Gebrüder Ullrich (Ulli Bäer & Ulli Winter)12. August, 19:30 Uhr, Die Bühne: Miles Away – Discofieber12. August, 14 - 20 Uhr, Wienerwaldbad: Familienbadfest17. August, 20:01 Uhr, Die Bühne: Helmut Tschellnig – I oder I19. August, ab 18 Uhr, Rathaus Innenhof: Grillfest der SPÖ20. August, 14:30 Uhr, Gasthaus Klugmayer: Deutschwalder Schmankerlkirtag24. August, 19:30 Uhr, Die Bühne: Schaller & Bernd – "A bissl wos geht immer"26. August, 19 Uhr, Hauptplatz: Opus & Special Guests (Open Air)1. September, 19:30 Uhr, Die Bühne: Crazy Heels – The All in One Disco Show8. September, 19:30 Uhr, Die Bühne: 40 Jahre Schüttelfrost – Abschiedskonzert der Bluesband9. September, ab 13 Uhr, Hauptplatz: Familienfest der ÖVP Purkersdorf10. September, 10:30 Uhr, Schlosspark: Dirndlsonntag