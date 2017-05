Die Feihlerhöhen-Bienen sind zurück: Ab 3. Juni wieder "offener Bienenstock"

04.05.2017, 18:44 Uhr

Mit dem Frühling startet auch die Bienen-Saison auf der Purkersdorfer Feihlerhöhe, wo in Kürze wieder zum "offenen Bienenstock" geladen wird.

Von der "Gstättn" zum Juwel

PURKERSDORF. Es ist wieder soweit – die Bienen auf der Purkersdorfer Feihlerhöhe haben den langen mühsamen Winter gut überstanden, so dass ab 3. Juni wieder jeden Samstag von 13 bis 15 Uhr zum "offenen Bienenstock" mit Imker Benno "Bieno" Karner geladen wird.Die Wiese der Feihlerhöhe präsentiert sich in voller Blüte und der alte wie der junge Obstbaumbestand erfreut sich frischer Triebe, zarter Blüten und hellgrüner Blätter. Die Feihlerhöhe ist somit auch ein Bild dafür, was aus einer Umweltidee und dem Zusammenwirken einiger beherzter Menschen entstehen kann. Denn im Jahr 2011 wurde die damals noch verwilderte „Gstätten“ unter der Patronanz von Stadtrat Harald Wolkerstorfer und mit Unterstützung von Biospährenpark-Botschafter Gerhard Stoschka zum Juwel für Spaziergänger und Naturliebhaber mitten in der Stadtgemeinde Purkersdorf.

600 Besucher in der Saison



Offener Bienenstock

Doch wo`s blühen soll, braucht's auch Bienen. So durften bereits im nächsten Jahr die Bienenstöcke von Imker Benno Karner Einzug auf der Feihlerhöhe halten.Damals konnte jedoch noch niemand vorhersehen, dass mittlerweile rund 600 Besucherinnen und Besucher in der Saison die Bienen auf der Feihlerhöhe besuchen um sich bei Benno Karner über ihr Leben und Treiben zu informieren.Der offene Bienenstock für Interessierte startet heuer wieder ab dem 3. Juni jeden Samstag von 13 bis 15 Uhr. Informationen zu den Bienentouren gibt`s unter bieno.at oder unter 0664 120 22 30.