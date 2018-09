Ein roter Flitzer als Hauptgewinn

13.09.2018, 16:50 Uhr

Beim Feuerwehrfest in Pressbaum wurde ein roter Suzuki Swift als Hauptgewinn verlost. Jetzt wurde das Auto an die glücklichen Gewinner übergeben.

PRESSBAUM. Am 6. September wurde der Hauptpreis des Pressbaumer Feuerwehrfestes übergeben. Brigitta und Martin Söldner aus Pressbaum kamen ins Autohaus Köfler & Ernst, um die Nummerntafeln an ihrem tollen Hauptgewinn - ein roter Suzuki Swift - zu montieren und damit nach Hause zu düsen.Es gratulierten 'Köfler & Ernst'-Geschäftsführer Wolfgang Wagner sowie Kommandant Kurt Heuböck und Stellvertreter Thomas Menczik seitens der Freiwilligen Feuerwehr Pressbaum. Martin Söldner freute sich sehr: "Seit 25 Jahren spiele ich jedes Jahr mit und jetzt habe ich heuer sogar das tolle Auto gewonnen. Besonders freut es mich, dass es von meinem langjährigen Stammhändler 'Köfler & Ernst' kommt. So erspare ich mir weite Wege bei Pickerl und Service." Der rote Suzuki Swift im Wert von 14.990 Euro ist bestens ausgestattet: Navigationspaket, Rückfahrsensoren, Klimaanlage, Sitzheizung und Freisprecheinrichtung.