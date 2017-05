Freibäder in Gablitz und Purkersdorf sind startklar

10.05.2017, 00:00 Uhr

Diese Neuerungen erwarten Gablitzer und Purkersdorfer Badegäste in der heurigen Freibad-Saison.

Gablitzer Bademeister-Duo plus Verstärkung

PURKERSDORF/GABLITZ. Das Gablitzer Schwimmbad und das Wienerwaldbad in Purkersdorf eröffnen am Samstag die heurige Badesaison."Wir sind intensiv mit der Vorbereitung beschäftigt. Trotz der Wetterkapriolen sind wir voll im Zeitplan", informiert Bürgermeister Michael Cech. Die Reinigung der Becken ist abgeschlossen, technische Komponenten wurden gereinigt und überprüft. Das bewährte Bademeister-Duo Yosef Askapa und Serkan Türkmen bleibt und wird um einen neuen Helfer, Muhammet Parmaksiz, verstärkt. Nachdem im letzten Jahr die komplette Möblierung der Kantine erneuert wurde, wartet man heuer mit neuer gärtnerischer Gestaltung im Buffetbereich und einer neuen, bunt bepflanzten Löffelsteinlandschaft bei der Kinderrutsche auf.

Neu: Eintrittspreise höher

Purkersdorf: Im Hintergrund Umbau-Planungen

Heuer neu: Frühschwimmer-Tage



ZUR SACHE:

Gablitz:

Purkersdorf:

Neu sind aber vor allem auch die Eintrittspreise, denn die Tarife wurden im Zuge der letzten Gemeinderatssitzung großteils um 50 Cent bis zu einem Euro angehoben. Bürgermeister Michael Cech erklärt: "Die Eintrittspreise wurden seit 2011 nicht mehr verändert und die ständigen Investitionen waren erheblich. Es erfolgte aber trotzdem nur eine minimale Preisanpassung und das auch nicht bei allen Tarifen."Auch im Purkersdorfer Bad ist man schon bestens gewappnet. Im Hintergrund wird jedoch schon am geplanten Umbau gefeilt. „Die Umbauarbeiten beginnen im September 2018, also gehen die heurige und die nächste Saison wie gehabt über die Bühne", informiert Bürgermeister Karl Schlögl. Geplant ist eine Kompletterneuerung der Hochbauten wie Kabinen, Buffet und Sanitärbereich. Mit einer Mauer will man außerdem eine klare Abgrenzung zur Bundesstraße 44 schaffen und so die Qualität der Liegeflächen erhöhen. Im Zuge dessen wird überlegt eine Art "Parkdeck" zu errichten: Durch die Hanglage könnten im unteren "Geschoss" Parkplätze Platz finden, darüber würde die Wiesenfläche angehoben werden. Ein ursprünglich geplantes, ganzjähriges Fitness- bzw. Wellness-Center wird es, aus wirtschaftlichen Gründen, nicht geben. Stattdessen wird momentan überlegt im Zuge der Umbauten auch Platz für einen kleinen Sauna- bzw. Wellnessbereich mit einzuplanen."Es ist die klare Zielsetzung, dass wir keine Badesaisonen verlieren. Es ist geplant, dass alle Vorbereitungen und ausschreibungstechnischen Maßnahmen so ablaufen, dass wir wirklich nach der Badesaison 2018, sobald die 'Rollbalken runtergehen', die Bagger ausfahren", erklärt WiPur-Geschäftsführer Werner Prochaska. Im Mai 2019 soll dann, so der Plan, uneingeschränkter Badebetrieb stattfinden können.Abseits davon werden heuer versuchsweise erstmals "Frühschwimmertage" angeboten: An vier Donnerstagen im Juli ist das Wienerwaldbad schon ab 7 Uhr morgens geöffnet.Beide Bäder eröffnen ab Samstag, den 13. Mai, die Saison.Ausgewählte Tageskarten-Tarife im Vergleich:Erwachsene: 5,50 EuroKinder (6-13 J.): 3 EuroErwachsene: 6 Euro / 4 Euro*Kinder (6-15 J.): 3,50 Euro / 2,50 Euro**Mit Tarifavisokarte (am Gemeindeamt erhältlich).Für Kinder unter 6 J. ist in beiden Bädern kein Eintritt zu bezahlen.