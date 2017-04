Gablitzer Seniorenbund wählt und vergoldet Obmann Fritz Warholek

26.04.2017, 20:49 Uhr

Gold für den Obmann

Aktiv gegen Vereinsamung

Vieles für Senioren in Gablitz

Obmann im Amt bestätigt

Ein Großteil der Mitglieder war auch gekommen, um nach einem kurzen Rückblick auf die zahlreichen Aktivitäten des Vereines einen neuen Vorstand zu wählen.Zuerst hatte NÖ Landeobmann-Stellvertreterin Magdalena Eichinger aber eine besondere Überraschung für Obmann Friedrich Warholek mitgebracht: die Goldene Ehrennadel des NÖ Seniorenbundes für die jahrzehntelange politische Tätigkeit als Gemeinderat, Vorstandsmitglied der ÖVP-Gablitz und für die Obmannschaft des Gablitzer Seniorenbundes.Bürgermeister Michael Cech konnte sich diesem Dank nur anschließen und hob die Bedeutung des Seniorenbundes für die ältere Generation hervor. Zahlreiche Veranstaltungen und Reisen führen dazu, dass auch ältere Menschen in der Gemeinde nicht vereinsamen. Und auch die vielen Anregungen, die von Seniorinnen und Senioren kommen sind für die Entwicklung der Gemeinde besonders wichtig, betonte der Bürgermeister.Des weiteren verwies der Bürgermeister auf zahlreiche seniorenfreundliche Projekte, die in der Gemeinde umgesetzt wurden. Unter anderen das Projekt Betreutes Wohnen, das Gablitzer Ärztezentrum , das Ortstaxi oder den neuen Zentrumsparkplatz mit kurzen Wegen zu Apotheke, Ärzten oder dem Dorfcafe.Traditionell im Mittelpunkt standen auch die Geburtstagskinder unter den Mitgliedern, die sich über eine extra Applaus und jeweils eine Flasche Wein freuen durften.Bei der anschließenden Wahl wurde Obmann Fritz Warholek eindrucksvoll in seinem Amt bestätigt und auch der neue, aktive Vorstand freute sich nach seiner Wahl auf die gemeinsame Arbeit. Als Obmann-Stellvertreterin wird Johanna Schuster dem Obmann mit Tatkraft zur Seite stehen.Weiters unter den Sitzungsgästen waren Vbgm. Franz Gruber, GGR. Christine Rieger und die Bezirksobfrau der Senioren Sylvia Urban.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier