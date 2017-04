Gabriela Benesch zollt Udo Jürgens in Purkersdorf Tribut (mit Video)

18.04.2017, 00:00 Uhr

Die Schauspielerin und Kabarettistin tritt am 20. Mai mit "Udo Jürgens – Sein Leben, seine Liebe, seine Musik" in der Purkersdorfer Bühne auf. WIr trafen sie vorab zum Interview.

PURKERSDORF.Da gab es mehrere Wege, die mich hinführten. Zunächst meine langjährige Freundschaft mit Jenny Jürgens. Wir lernten uns 1989 kennen und damals begegnete ich auch Udo Jürgens zum ersten Mal. Zeitgleich gibt es eine sehr lange Verbindung mit dem Sänger Hannes Rathammer. Er beschäftigt sich seit fast 30 Jahren mit dem Werk Udo Jürgens' und singt seit langer Zeit diese wundervollen Lieder auf unvergleichliche Weise und mit großartiger Stimme. Und schließlich mein Lebensgefährte und Regisseur Erich Furrer, der uns alle kennt und meinte, ihr solltet dem großartigen Künstler Udo Jürgens ein Konzert widmen.

ZUR SACHE:

Ich bin keine Sängerin, mein Teil an diesem Abend ist ein erzählender. Neben 16 wundervollen Songs hört man auch spannende und humorvolle Geschichten und Erlebnisse aus Udo Jürgens persönlichen Aufzeichnungen.Als Schauspieler kommt es für gewöhnlich eher selten vor, dass man als Schauspieler mit einem Sänger auf der Bühne steht. Das ist für mich eine neue und eine schöne Erfahrung, das macht sehr viel Freude und ist sehr bereichernd. Ich liebe es Theater zu spielen, auch Kabarett, und das ist jetzt noch einmal eine neue Dimension, die da dazu kommt, die sehr erfüllend und bereichernd ist.Die Vorbereitungszeit war über ein Jahr, und die letzten Monate dabei waren sehr intensiv. Der Teil den ich dazu beitragen darf oder durfte ist, dass ich mich mit sehr vielen Aufzeichnungen aus seinem Leben auseinander setzen durfte – und es kommt immer noch etwas dazu! Es ist so vielfältig, bunt und spannend. Es gab viele viele Monate der intensiven Auseinandersetzung mit der Person und dem Künstler Udo Jürgens, und seinem Werk.Und wenn man selber produziert, ist natürlich rundum noch viel zu tun. Der künstlerische Aspekt ist der eine Aspekt, der produzierende ist der andere. Dann trägt man doch noch eine andere Verantwortung für ein Projekt, man kann sich auf niemanden ausreden, wenn etwas nicht funktioniert. (lacht)Er war ein unheimlich ausgleichender Mensch, ein Mensch mit einem großem Herzen und eine seiner vielen großen Eigenschaften war auch, dass er alle Menschen, egal welcher Herkunft, welchen Standes, welcher Religionen, welcher Hierarchien – er hat alle gleich behandelt. Er hat da nie einen Unterschied gemacht. Er hatte einen unglaublichen Gerechtigkeitssinn, das hatte einen ganz großen Stellenwert in seinem Leben. Das hat er auch wirklich zu hundert Prozent so gelebt. Ein Künstler, der nie eine Abgehobenheit hatte. Das hat ihn als Mensch auch so ausgezeichnet. Er war authentisch und ein unglaublich bescheidener Mensch.Ich bin gerne hier, in der Bühne. Ich mag diese Location und es ist zauberhaft wie man von Karl Takats empfangen wird. Ich bin ein Riesenfan vom Publikum hier, und bin verbunden mit Purkersdorf, das ist wie eine große Familie. Ich bin ja ein paar Meter weiter, in Hadersdorf, aufgewachsen und langjährige Freundschaften verbinden mich mit einigen Menschen die hier leben. Es ist meine zweite Heimat, ich bin ja gleich an der Grenze zu Purkersdorf zuhause. Und ich kenne auch diese Location, die Bühne, noch als es nicht die Bühne war. Meine Mutter hatte neben dem Stadtcafe 25 Jahre lang eine Parfumerie.Es macht mir immer große Freude hier zu gastieren. Das ist immer ein ganz besonderes Erlebnis und ein Highlight während einer Tournee.tritt gemeinsam mit dem Sänger Hannes Rathammer und dem Pianisten Alexander Blach-Marius sowie Hubert Koci auf der Akustikgitarre auf.Alle Termine:15. Mai, 19:30 Uhr: Wien – CasaNova19. Juni, 19:30 Uhr: Wien – CasaNova1. August, 20 Uhr: Linz – Rosengarten8. Oktober, 19 Uhr: Wien – CasaNova13. Oktober, 19:30 Uhr: Eisenstadt – Kulturzentrum15. Oktober, 17 Uhr: Oberschützen – Kulturzentrum25. Oktober, 20 Uhr: St. Pölten – Kulturhaus Wagram10. November, 20 Uhr: Götzis – Kulturbühne Ambach16. November, 19:30 Uhr: Mautern – Römerhalle18. November, 20 Uhr: Wien – Gloria TheaterInfos & mehr auf beneschfurrer.com und unter die-buehne-purkersdorf.at