Galbitz: Budget ist kerngesund

27.04.2018, 10:15 Uhr

Professionelle Projektplanung und Umsetzung sowie Förderungen sorgen für gesundes Budget in der Stadtgemeinde.

Förderungen von Bund und Land

Neuer Radweg an der B1

GABLITZ (pa). Das Gablitzer Budget ist kerngesund. Dazu trägt nicht nur professionelle Projektplanung und Projektumsetzung bei. Die Gemeindeführung nützt auch ganz aktiv alle Möglichkeiten um Förderungen von Bundes- und Landesstellen für die Projekte der Gemeinde zu erhalten.Michael Cech: „Für das Projekt der Kanalverlängerung und Radwegerrichtung bis zum Sportplatz dürfen wir uns nun über eine Infrastrukturförderung durch das Bundesministerium für Finanzen in Höhe von 85.000 Euro freuen. Über viele Jahre war es unser Wunsch eine sichere Erreichbarkeit des Sportplatzes mit dem Fahrrad zu erreichen. Durch den Ankauf eines Grundstreifens von zwei Betrieben und der intensiven Planung mit der Landesstraßenverwaltung und der EVN, sowie dieser Förderung wurde das Projekt nun möglich.“Nach der Verlegung des Kanals an der B1 ab der Abzweigung nach Mauerbach und neuer Stromleitungen wird eine neue Beleuchtung hergestellt und dann auf der neuen Trasse die Verlängerung des Radweges bis zum Sportplatz errichtet.Michael Cech: „Versprochen - Gehalten! – das ist unsere Arbeitsdevise. In unserem Arbeitsprogramm 2015 bis 2020 war der neue Radweg ein wichtiges Element, und ich freue mich, dass wir ihn heuer verwirklichen können.“