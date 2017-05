Gesundheits- & Soziale Dienste des Roten Kreuzes Purkersdorf feiern doppelt Jubiläum

09.05.2017, 13:49 Uhr

30 Jahre Gesundheits- & Soziale Dienste (GSD) im Roten Kreuz Niederösterreich und 15 Jahre GSD im Roten Kreuz Purkersdorf-Gablitz.

Anfang mit vier Dienstleistungsangeboten

REGION PURKERSDORF/NÖ (red). Im Jahr 2017 begehen sowohl das Rote Kreuz Niederösterreich, als auch die Bezirksstelle Purkersdorf-Gablitz ein besonderes Jubiläum. Das Rote Kreuz NÖ feiert das 30-jährige Bestehen des Gesundheits- & Sozialen Diensts und das Rote Kreuz Purkersdorf-Gablitz das 15-jährige Bestehen des GSD.Vor 15 Jahren gründete der damalige Bezirksstellenleiterstellvertreter Thomas Wallisch den Gesundheits- und Sozialen Dienst beim Roten Kreuz Purkersdorf-Gablitz, welcher mit dem heutigen GSD nicht mehr zu vergleichen ist. „Damals gab es an die 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie vier Dienstleistungsangebote, darunter Rufhilfe, Hilfe im Alltag, Seniorenkaffee und Krisenintervention“, erinnert sich GSD Stützpunktleiterin Alexandra Stangl.

Vorreiterrolle im Behindertenbereich

18 Dienstleistungsangebote in der Region

Angebot orientiert sich an Bedarf

Team der Freiwilligen wuchs

Regelmäßige Aus- und Weiterbildung

"Reise endet hier noch nicht"

Im Jahre 2008 wurde von der damaligen Bezirksstellenleitung ein dreiköpfiges Führungsteam für den Bereich GSD bestellt. „Wir wussten damals schon, dass das Angebotspotential in diesem Rot Kreuz Bereich sehr vielfältig sein kann. Nicht nur für alte und kranke Menschen, sondern auch für Familien, gehandikapte Personen wie auch Kinder und Jugendliche.“, erklärt Bezirksstellenleiterstellvertreter Heinz Preisz. So übernahm der GSD der Bezirksstelle Purkersdorf-Gablitz eine Vorreiterrolle im Behindertenbereich und bot einmalig in NÖ Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche mit Handicap, sowie einen Fahrt- & Begleitdienst für die Schülerinnen und Schüler des Sonderpädagogischen Zentrum Purkersdorf sowie IBU, eine Elternplattfom für Eltern behinderter Kinder an. „In diesen Bereichen sind wir heute noch einzigartig“, ergänzt Alexandra Stangl stolz.Über die Jahre wurden die Dienstleistungsangebote des Gesundheits- & Sozialen Dienst immer vielfältiger. Neue Angebote kamen hinzu. „Der GSD NÖ umfasst derzeit insgesamt 50 Dienstleistungen. Unsere derzeit 18 Angebote sind an die Bedürfnisse der Kunden und Klienten in unseren sechs Gemeinden ausgerichtet. Wir sind dabei sehr flexibel und unbürokratisch. Wenn eine Dienstleistung nicht mehr benötigt wird, wird diese ruhend gestellt. Auf der anderen Seite bieten wir sehr rasch Angebote an, wenn wir einen Bedarf erkennen.“, so Heinz Preisz. „Die Kundenzufriedenheit ist unser Erfolg.“Wie bedarfsorientiert die Dienstleistungen des GSD Purkersdorf-Gablitz sind, zeigt sich an Hand des Deutschbasiskurs, der letztes Jahr für all die Menschen kostenfrei und niederschwellig angeboten wird, die die Deutsche Sprache lernen möchten um sich besser integrieren zu können. Oder auch bei der Eröffnung der 30. Team Österreich Tafel NÖ in der Gemeinde Pressbaum wo Lebensmittel jede Woche für bedürftige Menschen ausgegeben wird.Zeitgleich mit den Dienstleistungsangeboten wuchs auch das Team der freiwilligen Mitarbeiter im GSD an knapp hundert Kolleginnen und Kollegen in einem Altersspektrum von 15 bis 78 Jahren. „Ganz besonders freut mich das Interesse der Jugend geweckt zu haben und ich bin stolz auf unsere Jugendlichen, die sich regelmäßig in ihrer freien Zeit für den GSD engagieren. So haben wir auch in unserem Team den Young Humanitärian Hero des Roten Kreuz 2016.“ strahlt Alexandra Stangl.Auch das Anforderungsprofil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im GSD hat sich über die Jahre sehr stark verändert. Um dem hohen Qualitätsstandart gerecht werden zu können sind Aus- und Fortbildungen in manchen Bereichen des GSD mittlerweile Pflicht und werden auch regelmäßig durchgeführt. „Nur so können wir die beste Qualität in unseren Tätigkeiten garantieren. Täglich stehen wir in unserer Arbeit vor neuen Herausforderungen. Nur mit guter Ausbildung können wir diese auch bewältigen.“ ergänzt Alexandra Stangl. So wird auch bei der jüngsten Dienstleistung des GSD, nämlich die Hauskrankenpflege (HKP), auf größten Wert und Qualität gelegt, um so die beste Pflege und Hilfe den Kundinnen und Kunden garantieren zu können.„Der Gesundheits- & Soziale Dienst des Roten Kreuz Purkersdorf hat eine spannende Reise hinter sich, die hier nicht endet. Ich bin stolz einen Teil der weiteren Reise mitbegleiten zu dürfen und freue mich auf viele neue Herausforderungen zusammen mit dem Team des GSD Purkersdorf“, so Wolfgang Uhrmann, Bezirksstellenleiter in Purkersdorf-Gablitz.