Grüne Gablitz laden zu Gratis Kinderkino

14.02.2018, 18:40 Uhr

Disney-Filme erfreuen garantiert nicht nur die Kleinen, sondern auch die Großen, ist Fritzi Weiss überzeugt.

Disney-Filme

GABllTZ. Nach den erfolgreichen Sommerkinos der vergangenen Jahre startet die Grüne Liste Gablitz nun mit einem neuen Format in das neue Jahr: ein kostenloses, kindergerechtes Kino für alle Gablitzer ab 6 Jahren.“Wir zeigen dieses Mal in Gablitz einen Disney-Film für die Kleinsten, der aber garantiert auch allen Großen Freude bereiten wird. Daher laden wir ganz einfach alle Gablitzerinnen und Gablitzer dazu ein am Samstag einen Nachmittag lang mit uns beim Gasthaus Schreiber in die abenteuerliche Welt von Walt Disney einzutauchen. Unterhaltung für die ganze Familie ist garantiert!”, freut sich Grüne Liste Gablitz Gemeinderätin Fritzi Weiss.Disney-Kinderkino: Samstag 17. Februar um 18:00 (Einlass ab 17:30), Gasthaus zum Schreiber (Linzerstraße 77, Gablitz). Eintritt frei!