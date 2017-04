Herta's Cafe schließt: Pressbaumer Kult-Lokal sagt zum Abschied leise 'Servus'

18.04.2017, 00:00 Uhr

Pressbaums kultiger Kunst- und Kultur-Treff 'Herta's Cafe' schließt mit Ende April seine Pforten.

Hotspot für Künstler und Promis

PRESSBAUM. So einige Menschen aus Pressbaum, und weit darüber hinaus, haben schon viele lustige Stunden hier verbracht, doch Ende April schließt Pressbaums Kult-Lokal "Herta's Cafe" seine Pforten. "Ich werde bald 69, Herta wird 60 – einmal ist’s genug. Somit haben wir ausgedient“ , erklärt Helmut Scherbaum.Ob Wolfgang Ambros, Joni Madden, Else Ludwig, Gandalf oder Wilfried Scheutz – seit jeher war Herta's Cafe der Treffpunkt für so einige namhafte Künstler und Promis. "Wir waren das Kunst- und Kulturcafé Pressbaums", weiß daher auch Helmut Scherbaum. Als er gemeinsam mit Herta Zahnt 2003 das Lokal eröffnete, war bereits klar, dass mehr daraus werden soll als ein bloßes Kaffeehaus: "Wir sagten uns ‚wenn wir was machen, muss es ein Kunst- und Kulturtreff sein‘, denn es gab sowas nicht in Pressbaum." Herta Zahnt war viele Jahre lang in der Gastronomie in der Region tätig und kannte so einige Künstler daher persönlich. „Wir sagten dann ‚wir machen euch ein Wohnzimmer‘ – und das wurde auch vom ersten Tag an so angenommen", blickt Helmut Scherbaum lächelnd zurück. „Wir haben hier wirklich etwas bewegt“, stimmt Herta Zahnt lächelnd zu.

Kulturfrühstücks-Events zogen alle Register



Ruhestand steht bevor

Schon bei der feierlichen Eröffnung im Jahr 2003 traten Wolfgang Ambros und Joni Madden gemeinsam auf. "Als 'Gage' gab's eine Drei-Liter-Flasche Sekt", erinnert sich der Wirt grinsend. Doch nicht nur prominente Gäste gingen hier ein und aus. Besonders beliebt waren die regelmäßigen Kulturfrühstücks-Veranstaltungen. Weit über 100 haben hier stattgefunden, erklären die Wirte: "Da hatten wir Leute, die extra aus Wiener Neustadt, St. Pölten und Gänserndorf her fuhren um dabei zu sein, weil's das kaum wo gibt in so kleinem Rahmen, wo nur etwa 80 Leute da sind und der Künstler in der Mitte steht."Die Stammgäste trauern schon jetzt um das Lokal: "Wir haben hier so eine Art Familie gefunden, es ist wirklich schade dass sie zusperren", meint eine Dame die öfter hier anzutreffen ist. "Mir tut's richtig leid dass zugesperrt wird, das ist ein richtiger Treffpunkt geworden. Das war der Ausgangspunkt für jede Gaunerei", lächelt Walter Heigl wehmütig.Doch am 29. April ist es soweit: Herta's Cafe öffnet zum letzten Mal. Eine eventuelle Nachfolge bleibt aus, vorerst wird das Lokal nicht weiter vermietet, erklärt Helmut Scherbaum. Er blickt zufrieden zurück: „Das Schönste war es jeden Tag hier hereinkommen zu dürfen und die ganzen lieben Menschen zu treffen. Das war jeden Tag der Highlight des Tages." Herta Zahnt hat den bevorstehenden Ruhestand noch nicht richtig realisiert: "Das ist glaube ich noch nicht ganz bei mir angekommen, aber wir werden's später sicher genießen", meint sie. Und wie sehen die Pensionspläne aus? „Wir werden mal wirklich längere Zeit Urlaub machen", meint Helmut Scherbaum.