In der Bewegungsgemeinde Wolfsgraben wird zum gemeinsamen Walken geladen

12.05.2017, 13:56 Uhr

Gesundheit, Kontakte, offenes Ohr



Zwei Mal monatlich

So können neben gesunder Bewegung auch neue Kontakte entstehen. Außerdem wollen die beiden Kommunalpolitiker dabei ebenso ein offenes Ohr für andere Beweggründe der Bürgerinnen und Bürger haben.In diesem Rahmen wird nicht nur der Tut-Gut Schrittewege erkundet, sondern auch andere, gut gehbare Strecken absolviert. Auch das Heimbautal ist eine „anvisierte Destination“. Die Dauer einer Runde wird jeweils etwa eine Stunde betragen.Die ersten, bereits fixierten Termine sind jeweils am ersten Samstag im Monat um 8 Uhr sowie am ersten Mittwoch im Monat um 18 Uhr. Der Treffpunkt ist jeweils beimSchrittewegschild bei der Kirche. Gegangen wird bei jedem Wetter, außer bei starkem Regen.

Erste Fixtermine:

Sa, 3. Juni 2017 um 8.00 hMi, 7. juni 2017 um 18.00 hSa, 1. Juli 2017 um 8.00 hMi, 5. Juli 2017 um 18.00 h