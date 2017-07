Kinderbuchautor und Mundmaler schicken tierisches Duo auf Abenteuer

18.07.2017, 17:00 Uhr

Aus Geschichten, die Bernhard Jany aus Mauerbach seinen Kindern erzählte, wurden Kinderbücher.

Kooperation mit Mund- und fußmalenden Künstlern

MAUERBACH. "Ich habe immer wieder Geschichten geschrieben, für meine drei Kinder zuhause. Am Anfang habe ich sie ihnen nur erzählt, irgendwann hab ich mir gedacht ich schreib sie mal nieder", erzählt Bernhard Jany aus Mauerbach. Wie daraus die Kinderbücher rund um Maus Mathilda und Igel Hannibal wurden, erzählte er den Bezirksblättern im Gespräch.Schon seit längerem unterstützt der Familienvater, neben seinem Beruf in der Unternehmenskommunikation, die Vereinigung der mund- und fußmalenden Künstler. "Das sind Menschen, die aufgrund einer Behinderung – sei’s Unfall, Krankheit oder ein Geburtsfehler – ihre künstlerische Tätigkeit entweder nur mit den Füßen oder mit dem Mund machen können. Das heißt sie halten die Pinsel zwischen den Zehen oder den Zähnen", erklärt Bernhard Jany. Da Künstler bekanntlich von ihren Werken leben, entstand die Idee neben Kunstdrucken, Postkarten, Kalendern, Büchern und vielem mehr eine eigene Kinder-Produktserie zu kreieren. Bernhard Janys Geschichten rund um Mathilda und Hannibal wurden zur Vorlage für die Kinderbücher. Illustriert wurden sie von Mundmaler Thomas Pezeshki mit farbenfrohen Bildern, die – wenn man's nicht weiß – in keinster Weise darauf schließen lassen, das hier der Pinsel mit dem Mund geführt wurde. „Man ist zutiefst beeindruckt und demütig, das muss man schon sagen“, meint Bernhard Jany.

Die Rettung durch den Adler

Die Müsli-Geschichte

Kinder sind hartes Publikum

ZUR SACHE:

Im ersten Buch "Mathilda und Hannibal – Die Rettung durch den Adler" begeben sich Maus Mathilda und Igel Hannibal – aller Warnungen und Ratschläge zum Trotz – auf einen Berg und verirren sich als es dunkler wird in eisiger Kälte. Doch natürlich kommt Rettung zuhilfe. Er wolle damit den Kindern auch etwas mitgeben, erklärt Bernhard Jany: "Übermut tut selten gut. Es sollte etwas Spannendes, ein bisschen etwas Lustiges und kindgerecht aufbereitetes Lernen sein.“ Die Illustrationen sollen im Buch jedoch im Vordergrund stehen, hält der Mauerbacher fest.Das Buch, das sich sowohl zum Vorlesen, als auch zum selber lesen eignet, kam gut an. Also entstand eine Fortsetzung namens "Mathilda & Hannibal – Die Müsli-Geschichte". Als Igel Hannibal das immergleiche Frühstück überdrüssig wird, entdeckt das tierische Duo ein Bild eines Müslis und macht sich daran selbst ein Müsli zu zubereiten, das die Kinder, mit Äpfeln, Honig, Hafer und Co., zum Nachmachen einlädt. "Es schmeckt gut, ich hab’s auch selbst gegessen", empfiehlt Bernhard Jany. Ein drittes Buch soll rechtzeitig vor Weihnachten fertig werden, verrät er: „Die ersten Zeichnungen hab ich kürzlich gesehen, allerdings von einem anderen Künstler, ein Mundmaler, Paulus Ployer.“Geschichten für Kinder müssen jedoch wohl überlegt sein, die Mischung aus Spannung, Humor und Happy End muss passen, weiß Jany: „Bei Kindern fallt man mit einer Geschichte schnell durch. Wenn da 15 bis 20 Kinder sitzen und es wird langweilig mittendrin – die stehen auf und gehen.“ Seine Geschichten hat er daher immer an den eigenen drei Töchtern getestet, teilweise ist deren Feedback auch mit eingeflossen. "Aber das wirkliche Feedback war, wenn sie nach manchen Geschichten immer wieder verlangt haben", lächelt er.Bernhard Jany lebt in Mauerbach und ist nebenberuflicher Kinderbuch-Autor. Bei seinen Büchern kooperiert er mit dem Verlag der mund- und fußmalenden Künstler . Die Illustrationen in seinen beiden Büchern hat Mundmaler Thomas Pezeshki angefertigt.