Musical "Luna": Rory Six aus Gablitz bringt den Mond zum Tanzen (mit Video)

24.07.2017, 20:00 Uhr

Rory Six lebt in Gablitz. Im Oktober wird mit "Luna" sein viertes, großes Musical aufgeführt.



Nach halb Europa in Gablitz gelandet

GABLITZ. Mit dem Musical "Luna" kommt im Oktober bereits das vierte groß-inszenierte Musical von Rory Six auf die Bühne der Expedithalle in Wien. Der gebürtige Belgier lebt seit knapp fünf Jahren in Gablitz.Nachdem er in Belgien aufwuchs, absolvierte er seine Musical-Ausbildung in Holland. Durch eine Rolle im Musical "Les Miserables" verschlug es in für vier Jahre nach Deutschland. Als Zweitbesetzung für den Rudolf im gleichnamigen Musical zog es ihn schlussendlich nach Wien. "Ganz viele Kollegen von mir wohnen in Gablitz. Alle haben immer von Gablitz geredet", erinnert er sich lächelnd. So zog es schließlich auch ihn hierher.

Musical über unmögliche Liebe

ZUR SACHE:

Musicals habe er schon im Alter von 16 Jahren geschrieben, noch bevor er zum Darsteller wurde, erklärt Rory Six: „Jetzt habe ich mich bewusst entschieden mich mehr auf das Schreiben zu konzentrieren."Mit "Luna" bringt er nun ein "Märchen für Erwachsene" auf die Bühne, wie er selbst es beschreibt. Man solle sich jedoch kein Märchen á la Aschenputtel und Co. erwarten, erklärt er: "Die Figuren sind alle sehr menschlich, es sind wirklich Menschen die die Geschichte erzählen.“Das Musical Luna handelt von unmöglicher Liebe, wie Rory Six erklärt. Die Hauptfiguren sind ein Prinz und ein Mond – die sich ineinander verlieben. Auch der Bruder des Prinzen ist verliebt, jedoch in eine nicht-adelige Frau. "Es sind verschiedene Facetten der Liebe, die laut Norm nicht sein kann", erklärt der Gablitzer. Musikalisch dürfe man sich viele Ohrwürmer, unter anderem mit Einflüssen aus keltischer- sowie Rock-Musik, erwarten, verrät der Autor.Die Inspiration zum Stück kam durch unzählige Legenden und Märchen aus aller Welt, die allesamt um den Mond handeln. Von der ersten Idee bis zur Umsetzung vergingen jedoch mehrere Jahre, wie Rory Six verrät: "Das war ein 10-jähriger Prozess von der Idee bis zur Umsetzung. Es war für mich immer da, und ich wollte die Geschichte erzählen, aber ich wusste nicht wie und hab in der Zwischenzeit auch andere Stücke geschrieben." Nun ist es soweit: Von 4. bis 7. Oktober wird das Musical Luna, mit bekannten Musical-Stars wie Vincent Bueno und Roberta Valentini, in der Expedithalle in Wien aufgeführt.Das Musical Luna wird von 4. bis 7. Oktober in der Expedithalle in Wien aufgeführt. Tickets online unter wien-ticket.at