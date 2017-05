Nach 50 Jahren Führerschein: Pressbaumer stellt sich erneut der "Fahr-Prüfung"

09.05.2017, 12:00 Uhr

Wir begleiten einen routinierten Autofahrer bei einer Überprüfungsfahrt in der Fahrschule Pressbaum.

PRESSBAUM. Schon seit etwa 50 Jahren hat Dieter Wedermann aus Pressbaum den Führerschein der Klasse B, 40 Jahre davon auch den Motorrad-Führerschein. Als äußerst eifriger Elektromobil-Fahrer und Obmann-Stellvertreter des Pressbaumer Elektromobil-Vereins, ist es nun, zwei Jahre nach der ersten Prüfungsfahrt, Zeit, erneut prüfen zu lassen, ob sich vielleicht der ein oder andere Routinefehler im Fahrverhalten eingeschlichen hat.

Automatisch richtig, falsch oder gar nicht

Der Ampel blind vertrauen

Unangepasste Geschwindigkeit

Zufriedenes Fazit

Tipps

Egoismus im Straßenverkehr

partnerschaftlich verhalten

Richtige Blicktechnik

Vorausschauendes Fahren

In der Fahrschule Pressbaum wird Dieter Wedermann von Stephan Rathmanner begrüßt. "Natürlich kommen oft dieselben Fehler von den Leuten", erklärt der Fahrschul-Chef beim Einsteigen ins Auto. Oft können routinierte Fahrer viele seiner Fragen nicht beantworten und erklären, sie würden das alles ja schon automatisch machen, schildert Rathmanner: "Viele glauben, sie machen’s automatisch richtig, dabei machen’s gewisse Dinge oft gar nicht."So auch an der Ampel-Kreuzung Hauptstraße/Klostergasse. Trotz grüner Ampel wirft Dieter Wedermann einen Blick auf die Schutzwege und den Querverkehr. Stephan Rathmanner lobt, denn "bei ampelgeregelter Kreuzung denken viele, sie müssen nicht schauen." Doch Radfahrer und Fußgänger schummeln sich gerne – trotz roter Ampel – um die Kurve oder über die Straße. Vorsicht ist daher besser als Nachsicht.Beim Passieren einer Baustelle mit etwa 36 km/h bemerkt Rathmanner erstmals einen kleinen Kritikpunkt: "Da sind wir jetzt eine kleine Spur zu schnell dran, Dieter – hier wäre ein 30er."In Tullnerbach, auf Höhe Cafe Tartuffi und Ströbl, bremst Wedermann und fährt etwas langsamer, mit aufmerksamem Blick auf die Situation, samt knappem Platz, Fußgängern und parkenden Autos. "Hier fahren die meisten zu schnell mit zu wenig Abstand vorbei", weiß Stephan Rathmanner und lobt Wedermann: ‚‚‚Wahl der Fahrgeschwindigkeit‘ heißt, dass ich die immer nur unter den günstigsten Voraussetzungen fahren darf – sind die nicht gegeben, muss ich langsamer fahren!" Immerhin ist die nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit die häufigste Unfallursache, hält Rathmanner fest.Mit Dieter Wedermann ist er am Ende jedoch absolut zufrieden: "Er ist flink mit den Blicken, hat Gefahren rechtzeitig erkannt und Situationen gut eingeschätzt!"• Hatwirklich etwas zu suchen? Was bringt er wirklich?• Wenn wir uns alle, können wir alle profitieren.brauche ich um Kreuzungen zu beurteilen, für die richtige Fahrlinie am Fahrstreifen (auch in Kurven) und um Fehlverhalten rechtzeitig zu erkennen.gibt mir mehr Zeit, um mich auf Situationen einzustellen, schont mein Fahrzeug und wäre global betrachtet die effizienteste CO₂-Bremse.