Noch mehr Service für die Gemeindebürger von Gablitz

19.09.2018, 19:18 Uhr

Pass oder Personalausweis kann man in Zukunft direkt am Gemeindeamt Gablitz beantragen und erspart sich den Weg zur Bezirkshauptmannschaft.

Gemeinde erweitert Bürgerservice

Start im November

GABLITZ. Das Land NÖ bietet mit Herbst 2018 allen Gemeinden die Möglichkeit, als zusätzliches Bürgerservice die Annahme und Erstverarbeitung von Reisepassanträgen zu übernehmen.Bürgermeister Michael Cech: „Ich habe dem Gablitzer Gemeinderat in der letzten Sitzung vorgeschlagen, dass die Marktgemeinde Gablitz von dieser Möglichkeit Gebrauch macht. Überraschenderweise hat eine Abstimmung unter den Bürgermeistern des Bezirks ergeben, dass die meisten Gemeinden diesen Service nicht anbieten werden, da der Weg zur nächstgelegenen Außenstelle der Bezirkshauptmannschaft - in unserem Fall Purkersdorf - nicht zu weit sei. Ich bin da anderer Meinung, denn wann immer die Gemeinde dabei helfen kann, Wege zu vermeiden, Zeit zu sparen und Behördenwege zu vereinfachen, dann sehe ich es als unsere Aufgabe.Cech: „Wir werden daher nach der erfolgten Zustimmung des Gemeinderates das notwendige Equipment - wie etwa den Fingerprint-Leser - anschaffen und nach der Einschulung meiner Kolleginnen ab November 2018 diese Dienstleistung anbieten.Es wird dann für Gablitzer, die hier ihren Hauptwohnsitz haben, möglich sein, direkt am Gemeindeamt Reisepass und Personalausweis zu beantragen."Die Gemeinde übernimmt den Antrag, die Überprüfung sowie die Fingerabdruck-Registrierung und gibt den fertigen Antrag dann an die BH St. Pölten (Außenstelle Purkersdorf) weiter. Es gibt dann drei Möglichkeiten das neues Dokument zu erhalten:1. Selbstabholung im Gemeindeamt zu den Öffnungszeiten;2. Direkt bei der BH St. Pölten bzw. Außenstelle Purkersdorf abholen.3. Per Post zusenden lassen.

Gute Zusammenarbeit

Bei der Bürgermeisterkonferenz des Bezirkes am 19. September bedankten sich Michael Cech und Marcus Richter bei Bezirkshauptmann Josef Kronister nicht nur für die Unterstützung und Umsetzung dieses aktuellen Bürgerservice-Projektes, sondern generell für die rasche und konstruktive Zusammenarbeit.