Pressbaumerin für ehrenamtliches Engagement mit Preis belohnt

12.05.2017, 15:29 Uhr

Freiwilligenarbeit wurde belohnt

Vor Kurzem wurde sie für ihr außerordentliches Engagement mit dem Ehrenamtspreis des Vereins Pro Niederösterreich belohnt. "Ohne diese Unmenge an Freiwilligenarbeit würde in diesem Land vieles nicht so gut funktionieren, wie's funktioniert", betonte Landeshauptfrau-Stellvertreterin Karin Renner, die Margarete Leimberger den Ehrenamtspreis in der Kategorie Zukunft im Bereich Bildung überreichte und sie im selben Atemzug bat, ihr tolles Engagement fortzusetzen. "Wenn ich am Freitag nachmittags gebraucht werde, helfe ich auch in Zukunft gerne mit", versicherte Leimberger. Auch ASO Purkersdorf-Direktorin Irene Szerencsics, Matthias Hesse und die Stadträte Michael Seda und Karl Pannosch gratulierten und dankten für das tolle Engagement.