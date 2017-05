Purkersdorfer Bürgerinitiative will Durchgang zwischen Wintergasse und AHS

15.05.2017, 10:31 Uhr

Eine Bürgerinitiative will einen bereits vorhandenen Durchgang zwischen der Wintergasse und der AHS öffnen. Die ÖVP unterstützt das Anliegen, die Stadtgemeinde lässt die Situation nun prüfen.

PURKERSDORF (red). “Zwischen Wintergasse und der AHS existiert bereits seit vielen Jahren ein gewidmeter öffentlicher Durchgang, der jedoch bislang nie zur Benutzung freigegeben wurde. Jetzt fordert eine Bürgerinitiative im Sinne der Sicherheit vor allem für Schulkinder die Freigabe dieses Durchgangs. Wir als ÖVP unterstützen dieses Anliegen, weil uns wichtig ist, dass Fußgänger und Schulkinder sicherer unterwegs sind”, erklärt Purkersdorfs ÖVP-Chef Andreas Kirnberger.

Situation angespannt

Gemeinde lässt prüfen

"Täglich gefährliche Situationen"

Entlastung und mehr Sicherheit

Vor allem Morgens und nach Schulschluss sei die Situation in der Herrengasse sehr angespannt. Viele LKW-Transporte vom Holzverladeplatz würden brenzlige Situationen herauf beschwören, zeigt sich Kirnberger besorgt: “Jeder kann sich selbst davon überzeugen: sobald ein LKW Gegenverkehr in der Herrengasse hat, muss er defakto auf den Gehsteig ausweichen. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn hier gleichzeitig Schulkinder mit Roller unterwegs sind und nicht mehr rechtzeitig bremsen können, weil der LKW sie schlicht und ergreifend nicht sieht.”Seitens der Gemeinde werden jetzt Informationen von den Grundeigentümern sowie eine Beurteilung der Abteilung Raumordnung des Landes NÖ eingeholt. Wenn alles am Tisch liegt, wird das Thema in der Gemeinde besprochen.“Die Verkehrssituation in der Herrengasse ist schon seit langem nicht mehr haltbar. Seitdem die Wintergasse – immerhin leider noch immer eine Sackgasse – immer stärker verbaut wird und die Gemeinde auch noch beinahe am Ende der Straße einen Kindergarten gebaut hat, hat der Verkehr in der schmalen Herrengasse immer mehr zugenommen. Täglich kommt es zu gefährlichen Situationen für Fußgänger und ganz besonders für Kinder. Der Durchgang zwischen Wintergasse und AHS ist für uns daher ein adäquater Weg diesen Zustand zu beenden”, erklärt ÖVP-Klubobmann und Verkehrssprecher GR Florian Liehr.Auch für "Liste Baum"-Gründer Josef Baum sprechen schwerwiegende Argumente für den Durchgang: Neben der erhöhten Sicherheit für viele Schulkinder, könne man so auch eine Querung der B1 am Weg zum Hauptplatz oder zur Bahn vermeiden. Zudem würde es die Herrengasse und dessen gefährlichen Eckbereich zur Wintergasse hin entlasten, meint Baum.