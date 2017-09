"See me, feel me, heal me": Kunst aus Wolfsgraben

28.09.2017, 12:52 Uhr

Künstler RAHI stellt Mitte Oktober in Neulengbach aus.

WOLFSGRABEN/NEULENGBACH (red). Beim Neujahrsempfang des Wirtschaftsbundes Wolfsgraben nutzte Thomas Topolanek die Möglichkeit, ein Exemplar seiner malerischen Kunststücke auszustellen. Obfrau Gerti Krejci erläuterte dabei, in Anwesenheit des Geschäftsleiters der Raiffeisenbank Wienerwald Alfons Neumayer, die Idee einer Vernissage bei einem Bankevent. So bahnte es sich an, dass Künstler Thomas Topolanek als RAHI am 18. Oktober nun eine Vernissage in der Raiffeisenbank Neulengbach gibt.

20 Jahre Floatismus

Zur Sache:

Topolanek entwickelte vor etwa 20 Jahren den Malstil namens „Floatismus“ und ist diesem in verschiedener Art treu. Der „Floatismus“ ist Ausdruck seiner Lebensfreunde und positiven Grundeinstellung. Die Werke des Künstlers aus Wolfsgraben laden den Betrachter ein, mit seinem Herzen zu sehen und zu spüren.Vernissage "See me, feel me, heal me" von RAHI Thomas Topolanek am 18. Oktober um 19 Uhr im Festsaal der Raiffeisenbank Wienerwald (3040 Neulengbach, Hauptplatz 59)