Sprachwochen des Wienerwaldgymnasiums in Südengland

10.05.2017, 10:21 Uhr

Die Schülerinnen und Schüler der 6. und 7. Klassen des Wienerwaldgymnasiums zog es zur Sprachwoche nach Hastings in England.

TULLNERBACH/ENGLAND (red). Die Hafenstadt Hastings in East Sussex ist weithin bekannt als Ort der historisch bedeutsamen Schlacht, in der Wilhelm der Eroberer 1066 den letzten angelsächsischen König Englands besiegte und die den Beginn der normannischen Herrschaft im heutigen Großbritannien markierte. Die SchülerInnen der 6. und 7. Klassen des Wienerwaldgymnasiums, die, aufgeteilt in zwei Gruppen, vor und nach den Osterferien eine Sprachwoche in der Stadt am Ärmelkanal verbrachten, fanden jedoch noch deutlich mehr Spuren einer anderen und jüngeren Zeit vor, die von Hastings' Rolle als bedeutendem Seebad im 18. und 19. Jahrhundert zeugten.

Alter Flair englischer Badeorte

Historische Spurensuche und Nachmittagstee



London durfte nicht fehlen

Etwas vom alten Flair der traditionellen englischen Badeorte konnten die vier Klassen auch an der Promenade, in der Altstadt und im Royal Pavilion in Brighton erhaschen, der studentischen Küstenstadt, die sich bei den vier Klassen auch aufgrund der vielen Einkaufsmöglichkeiten und hippen Cafés großer Beliebtheit erfreute.Die historische Spurensuche führte die SchülerInnen, die vormittags täglich den Unterricht an der Sprachschule besuchten, an einem Nachmittag zudem weiter Richtung Osten, in die mittelalterliche Kleinstadt Rye, die im frühen und hohen Mittelalter zusammen mit Hastings zur finanziellen und wirtschaftlichen Allianz der Cinq Ports gehörte. In den Tea-Rooms des Städtchens gönnten sich die Schülergruppen Kuchen zum traditionellen Nachmittagstee und gepflegtem Gespräch.Ergänzt und abgerundet wurde das Gesamtprogramm durch einen ganztägigen London-Ausflug, auf dem die SchülerInnen auch die eine oder andere Einkaufsmöglichkeit wahrnahmen und die Museen der National Gallery sowie der Tate Modern besuchten, eine Wanderung entlang der Kreidefelsen der Seven Sisters, die durch die spektakulären Aus- und Tiefblicke zu begeistern vermochte, sowie diverse Abend-Aktivitäten, bei denen die SchülerInnen im Kino, im Theater, beim Konzert oder Geisterspaziergang in die lokale Sprache bestmöglich eintauchen konnten.