Verkehrsunfall: Motorrad fährt auf VW-Bus auf

26.04.2018, 11:37 Uhr

Motorradlenker fährt beim Bahnhof Rekawinkel auf einen Transporter auf. Der verletzte Biker wurde mit dem Notarzt-Helikopter C2 ins Krankenhaus geflogen.

Motorradlenker verletzt



PRESSBAUM/REKAWINKEL (pa). Ein 34-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Pölten-Land lenkte am Mittwoch, den 25. April, gegen 8.45 Uhr, einen VW-Bus vom Bahnhof Rekawinkel kommend auf die B 44 in Fahrtrichtung Pressbaum.Rund zwanzig Meter nach dem Bahnhof fuhr ein 33-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Lilienfeld, aus bisher unbekannter Ursache, gegen das Heck des Busses und kam zu Sturz. Der 33-jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum St. Pölten verbracht. "Den genauen Grund des Unfallhergangs konnten wir noch nicht ermitteln, denn der verletzte Motorradlenker konnte bisher noch nicht einvernommen werden", heißt es von Seiten der Polizeiinspektion Pressbaum.