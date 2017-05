Voller Erfolg beim Biosphärenpark Cup im Norbertinum

03.05.2017, 10:40 Uhr

Der Biosphärenpark Wienerwald lud am Tag der offenen Tür des Schulzentrums Norbertinum zum "Biosphärenpark-Cup".

Mit Wissen und Geschicklichkeit zum Ziel

TULLNERBACH (red). 59 Teams starteten am 1. Mai 2017 beim Biosphärenpark Cup im Schul- und Biosphärenparkzentrum Norbertinum in Tullnerbach. Das Team „Waldhexe“ setzte sich gegenüber den Teams „Wildschweinspürnasen“ und „Pferdezone“ mit einem Punktevorsprung von 7,5 bzw. 10 Punkten beim Stationenparcours durch.Zum dritten Mal fand der Biosphärenpark Cup im Schul- und Biosphärenparkzentrum Norbertinum in Tullnerbach statt. Den Rahmen dafür bildete der traditionelle „Tag der Offenen Tür“ der Landwirtschaftlichen Fachschule Norbertinum am 1. Mai.Die StationenbetreiberInnen dachten sich spannende Aktivitäten für die TeilnehmerInnen aus: Ob Artensuche, Wissen um das Vogelreich und Tierspuren oder das Erkennen von Tierstimmen und Holzarten – die TeilnehmerInnen mussten bei insgesamt 10 Stationen Wissen, Geschicklichkeit und Kreativität beweisen.

Teilnehmer-Rekord mit 59 Teams

Veranstalter und Partner-Organisationen

In diesem Jahr gingen 59 Teams an den Start – ein neuer Rekord! Das Team „Waldhexe“ trug mit unglaublichen 985 von 1.000 möglichen Punkten den Sieg nach Hause, dicht gefolgt von den „Wildschweinspürnasen“ und dem Team „Pferdezone“. Die genauen Ergebnisse sind auf der Homepage des Biosphärenpark Wienerwald nachzulesen. „Wir freuen uns sehr, dass so viele Teams mit Begeisterung dabei waren und gratulieren den Gewinnerteams ganz herzlich“, so Biosphärenpark-Direktor Herbert Greisberger. "Die stetig steigende Teilnehmerzahl beweist, dass sich der Biosphärenpark Cup in der Region als echter Publikumsmagnet etabliert hat", ergänzt Alexandra Wieshaider, ÖBf-Leiterin im Biosphärenpark Wienerwald. Zu gewinnen gab es umfangreiche Siegerpakete. Zusätzlich wurden unter allen bei der Siegerehrung anwesenden Teams „Glückspreise“ verlost.Veranstaltet wird der Biosphärenpark Cup vom Biosphärenpark Wienerwald Management und den Österreichischen Bundesforsten. Kooperationspartner der Veranstaltung und weitere BetreuerInnen der Stationen sind BirdLife Österreich, die BOKU mit dem Institut für Holztechnologie und Nachwachsende Rohstoffe sowie dem Institut für Vermessung, Fernerkundung und Landinformation, das Bundesforschungszentrum für Wald, die Naturparke Purkersdorf und Sparbach, die Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich, der Mountainbike-Verein WienerwaldTrails gemeinsam mit der Hohen Wand Wiese und das Institut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien.