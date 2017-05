Bürgermeisterkonferenz im Schloss Thalheim

12.05.2017, 18:39 Uhr

Mag. Josef Kronister begrüsste zu Beginn der Veranstaltung die Bürgermeister, Vizebürgermeister sowie Amtsleiter der Gemeinden des VerwaltungsbezirkesSt. Pölten und übergab das Wort an Bürgermeister Ing. Alois Vogl, welcher die teilnehmenden Personen im tollen Ambiente des Festsaales ebenfalls begrüßteund in einer kurzen Präsentation die Marktgemeinde Kapelln vorstellte.Das Thema von Brigadier Mag. Martin Jawurek, Militärkommandant von NÖ, im anschließenden Vortrag war Landesverteidigung 21.1. - Auswirkungen auf Niederösterreich.Dr. Kurt Holler, Leiter des Vermessungsamtes St. Pölten brachte die Änderungen vom Vermessungsrecht und Liegenschaftsteilungsrecht den Teilnehmern und Teilnehmerinnen nahe.Mag. Christian Steger referierte über die Integrationsbeauftragten bei den Bezirkshauptmannschaften sowie über das Thema, Kleintier-/Haustierhaltungen im Bauland-Wohngebiet.Kindergarteninspektorin Brigitte Umgeher sprach über die Bildungsarbeit im Kindergarten, das Verwaltungsvollstreckungsrecht wurde von Mag. Thomas Kromoser vorgetragen,Sabine Holzinger-Grath, NÖGUS-Initiative "Tut Gut" - Netzwerk Familie stellte das Pilotprojekt "Frühe Hilfen" vor und Mag. Birgit Tsolakidis informierte über die GemeinnützigeHilfstätigkeit für BMS-Bezieher sowie über die Pfingstsammlung 2017.Im Anschluss an die Bürgermeisterkonferenz wurden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu einem gemeinsamen Umtrunk geladen.