Bürgerversammlung des Ortsteil Pfalzberg - Bürger wollen Übernahme der Pfalzbergstraße durch die Gemeinde

22.04.2017, 08:48 Uhr

Die Pfalzbergstraße ist eine Naturstraße und wird laut den Anrainern bereits seit über 40 Jahren, als Zufahrtzum Ausflugsgebiet am Pfalzberg, zur dort befindlichen Gastronomie sowie als Zufahrt für die dort ansässigen Hausbewohner benutzt und befindet sichderzeit auf Grund der Witterungsverhältnisse in einem äußerst schlechten Zustand. Mit der Übernahme der Verwaltung und Erhaltung der Straße, welche sich in einem der ältesten Siedlungsgebiete des Ortes befindet, wäre den Pfalzbergbewohnern sehr geholfen.

Dem anwesenden Bürgermeister wurde ein Ansuchen zur Übernahme der Straße durch die Gemeinde überreicht.Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner: „Eine Privatstraße gilt als Gemeindestraße, wenn sie unter anderem mindestens 30 Jahre lang, unabhängig von der ausdrücklichen Zustimmung des Eigentümers benutzt wurde. Für eine positive Umsetzung wird eine Überprüfung des Sachverhalts stattfinden und es muss mit dem Grundstückseigentümer, den ÖBF, das Einvernehmen hergestellt werden. Der Gemeinderat wird in der kommenden Gemeinderatssitzung über den Sachverhalt und dessen Dringlichkeit informiert. Außerdem werden die Pfalzbergbewohner über den Stand der Entwicklungen am Laufenden gehalten.“Foto: Stehend Bgm Josef SCHMIDL-HABERLEITNER, Vzbgm Alfred GRUBER, Pfalzbergbewohner