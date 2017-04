Feierliche Eröffnung der Erweiterung der Zukunftsschmiede

29.04.2017, 08:31 Uhr

Bereits seit 1993 arbeitet das Therapeutenehepaar Voggeneder als Partner im Selbsthilfesystem mit Suchtpatienten. Nun konnte die von Architekt DI Kieslinger des Architektenteams ah3 gekonnt in zweijähriger Bautätigkeit gestaltete Erweiterung der Therapiestation, die 94 Patienten auf 3500m² Wohnfläche unter Betreuung von 34 Mitarbeitern ein temporäres Zuhause gibt, feierlich eröffnet werden.Landesrätin Schwarz bezeichnete die bisherige Krönung des Lebenswerkes des Ehepaars Voggeneder, dessen Therapiekonzept unter der Überschrift „Wertschätzung“ steht, als „Straßenmeisterei auf der Lebensstraße“ jener Menschen mit Suchterkrankungen, die Hilfe in der Zukunftsschmiede suchen und finden.Bundesminister Brandstetter zeigte sich von der Leistung des Ehepaars Voggeneder beeindruckt, welches das im Suchtmittelgesetz verankerte Prinzip „Therapie statt Strafe“ mit höchster Qualität unter dem Motto „dem Menschengerecht werden- das Rüstzeug für die Zukunft junger Menschen bereitstellen“ gekonnt umsetzt.Joni Madden fasste das Projekt in ihrem Schlusssong aus ihrer neuen CD gekonnt zusammen: „Beautiful Life“.Im Anschluss an die Eröffnungsfeier, die in der neuerbauten Sporthalle stattfand, konnten die geladenen Gäste an einem Rundgang durch die Station, Erklärungen zur therapeutischen Arbeit und einem hervorragenden Buffet teilhaben