ÖAAB Mauerbach: Reitermayer übernimmt von Jedliczka

13.05.2017, 17:54 Uhr

Die neu gewählte Obfrau GR Martina Reitermayer plant mit ihrem Team den von GR Dr. Hans Jedliczka eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Mit Informationsveranstaltungen, wie etwa in der Vergangenheit der Vorstellung der neuen Euro-Scheine oder dem richtigen Verhalten mit einem Hund sowie dem jährlichen gemeinsamen Wandertag / Ausflug soll das gesellschaftliche Miteinander in der Gemeinde unterstützt werden. Weiters plant sie der landesweite Aktion „Treffende Ideen“ auch in Mauerbach ausreichend Platz zu geben, einen ÖAAB-Stammtisch zum Gedankenaustausch zu starten und sich für die zahlreichen Mauerbacher Pendler einzusetzen.In ihrem Gastreferat spannte NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Bundesrätin Sandra Kern einen Bogen von der aktuellen Situation im Bund über die starke Vertretung der Arbeitnehmer und Angestellten in Niederösterreich bis zur Wichtigkeit der Ortsgruppen: „Ihr seid unser Sprachrohr in der Gemeinde.“