Wechsel im Gemeinderat: Reitermayer folgt auf Scharf

29.09.2017, 11:48 Uhr

Nachdem Helmut Scharf seinen Wohnsitz aus Mauerbach weg verlegte, hat er auch sein Gemeinderatsmandat zur Verfügung gestellt. In der Gemeinderatssitzung am 27. September wurde sein Nachfolger Mag. Johannes Reitermayer, BSc, MBA, in der VP-Fraktion zum Gemeinderat angelobt.

Vor Beginn der Gemeinderatssitzung dankte Helmut Scharf seinen vormaligen VP-Fraktions- und allen anderen Gemeinderatskollegen für die konstruktive Zusammenarbeit, die Scharf überwiegend auf sachlicher Diskussionsebene geführt sah. Bürgermeister Peter Buchner dankte Helmut Scharf für seine Arbeit im Gemeinderat und zum Wohle Mauerbachs.

Sein Nachfolger Johannes Reitermayer wird von Scharf den Platz im Finanzausschuss übernehmen und zusätzlich auch im Hochbauausschuss tätig sein. Der 2-fache Familienvater möchte an der Weiterentwicklung Mauerbachs aktiv mitarbeiten und die Anliegen der Mauerbacherinnen und Mauerbacher im Gemeinderat vertreten.