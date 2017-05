Pressbaumer Nachwuchs gewann drei Meistertitel

08.05.2017, 20:19 Uhr

Ihre Geschwister vertraten sie jedoch exzellent. Jakob Sorger gewann mit Phillip Drexler das Herrendoppel und Sabrina Herbst das Mixed-Doppel. Antonia Meinke unterlag dort erst Jakob im Finale. Sie siegte zudem im Damen Doppel mit Natalie Herbst.Der ASV Pressbaum jubelte am Ende somit über drei Gold- und eine Silbermedaille. Markus Zvonek verpasste im Herrendoppel als Vierter nur knapp das Podium. Damit sind alle österreichischen Meisterschaften der Saison 2016/17 geschlagen. "Wir freuen uns auf weitere Erfolge in der neuen Saison, die Vorbereitungen sind schon in vollem Gange", kündigt Obmann Andreas Meinke an.