Jetzt Franchisepartner werden!

16.10.2017, 00:00 Uhr

DER MENSCH. DAS HANDWERK. DAS GUTE IN DIR. DEINE BERUFUNG.

1x GEDACHT – 100 x GEMACHT. DAS IST FRANCHISE.

Herbert Fitz begann vor Jahren barrierefreie Badsanierungen speziell für Senioren anzubieten, dies kam unglaublich gut an. Aufmerksame Geschäftsleute interessierten sich für sein Erfolgskonzept. Gemeinsam mit seinem Sohn Marco stellte er die Idee als Franchisesystem anderen Unternehmern zur Verfügung. Wenn du dich dazu entscheidest Franchise-Partner zu werden, darfst du unter dem exklusiven Namen „viterma“ Bäder sanieren. Du wirst in kürzester Zeit merken, dass die Tätigkeit sehr erfüllend und das Geschäft überaus lukrativ ist.Das System wurde von der Familie Fitz über die Jahre soweit perfektioniert,dass aus dem alten Badezimmer mit hoher, rutschiger Badewanne und rissigenFliesenfugen innerhalb von 24 Arbeitsstunden dieses barrierefreieBadezimmer mit bodenebener Dusche, pflegeleichten Wänden (eigensentwickelte Paneele) und komplett wegfaltbarer Duschtrennwand wurde.

Du arbeitest mit gutem Gefühl in einem zukunftsträchtigen Markt undberätst sehr angenehme Menschen (ältere Generation). Dich erfülltes, deinen Kunden zu mehr Lebensqualität im Alltag zu verhelfen undhast dabei noch genügend Raum für Familie und Freizeit – superWork-Life-Balance!Mit dem erprobten Renovierungssystem bietest du maßgeschneiderteBadlösungen innerhalb kürzester Zeit an und hebst dich somit starkvom Markt ab. Der demographische Wandel bringt dir finanzielleSicherheit und eine langfristige Perspektive.Du wirst als vollwertiges Mitglied in die viterma Familie aufgenommen,hast den vollen Rückhalt der Zentrale, tauschst dich mit Gleichgesinntenaus und genießt Begegnungen auf Augenhöhe. Du bist keineNummer wie üblicherweise in einem Großkonzern.Du brauchst keine Vorkenntnisse und durch das Rundum-Sorglos-Paket kannst du dich vollends auf die bedürfnisorientierteBeratung deiner Kunden konzentrieren. Die Unterstützung von Verkaufs-und Montageprofis sowie die persönliche Betreuung bei dir vorOrt zeigt, dass „Selbstständig“ auch „Gemeinsam“ bedeutet.… bei uns aber schon! Gemeinsam planen wir jährlich aufs Neuedeinen persönlichen Erfolgskurs. Du kannst entspannt step by stepstarten – geringes Risiko – hohe Erfolgschancen.„Guten Abend meine liebe Family, heute war ich bei Familie Hammererund habe ihr ein neues Badezimmer verkauft. Die alte Badewanne ist vielzu gefährlich für das Ehepaar und die Fliesen sind schon abgenutztund sehr mühsam zu reinigen. Frau und Herr Hammerer haben sich dazuentschlossen die alte Wanne raus zu nehmen und durch eine bodenebene,rutschfeste Dusche ersetzen zu lassen. Den Boden werde ich im Steindesignauslegen und die Wände mit wasserabweisenden Paneelen versehen. Das erleichtert Frau Hammerer das Putzen immens. Mein Job ist schon toll! Ichhelfe meinen Kunden sicherer zu leben, in drei Tagen ist ein Umbau kompletterledigt und ich habe trotzdem noch genug Zeit für euch – einfachgenial! Jetzt genießen wir den Abend gemeinsam.“ERGREIFE DIE CHANCE UND MACH DICH MIT VITERMA SELBSTÄNDIG GLÜCKLICH!BEREITS ÜBER 30 FRANCHISEPARTNER IN ÖSTERREICH – MEHR INFORMATIONEN UNTER WWW.VITERMA-FRANCHISE.COM SCHNAPP` DIR DAS LETZTE FREIE GEBIET!Informiere dich jetzt!viterma AGWieslistrasse 7CH-9434 AuKontaktperson: Mario AblasserBewerbung an: mario.ablasser@viterma.com