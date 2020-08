Wählen Sie sechs beliebige Zahlen von 1 bis 45. Senden Sie uns diese Zahlen sowie Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer per E-Mail mit dem Betreff „Bezirksblätter Sommerlotto“ an: reutte@bezirksblaetter.com oder füllen Sie den in der Ausgabe 33 abgedruckten Kupon aus und senden ihn an:

Bezirksblätter Reutte, Lindenstraße 25, 6600 Reutte.

Ablauf

Dieses für den Teilnehmer unentgeltliche Gewinnspiel wird von der Bezirksblätter Tirol GmbH (Betreiberin) veranstaltet. Einsendungen per E-Mail können bis 23. August, spätestens 18 Uhr, erfolgen. Bei Einsendungen per Post (bis Freitag, 21. August möglich) ist der Poststempel der Aufgabe entscheidend. Der Gewinner wird jeweils per Zufallsprinzip aus allen bis zum Teilnahmeschluss bei der Betreiberin eingelangten Tipps, bei denen die Zahl mit der bei der Lottoziehung „6 aus 45“ am Sonntag, 23. August, gezogenen Zusatzzahl übereinstimmt, ermittelt und hat somit die Chance auf einen Einkaufsgutschein im Wert von 200,- Euro. Den Gutschein erhalten Sie von den Bezirksblättern. Er ist nur bei dem Ihrer Zahl zugeordneten Unternehmen einlösbar.

Maximal 6 Tipps

Jeder Leser kann mit max. 6 Tipps pro Woche an dem Gewinnspiel teilnehmen. Sollten mehr Einsendungen einlangen, werden die sechs niedrigsten Zahlen zum Gewinnspiel zugelassen, der Rest scheidet aus. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Die Betreiberin kann das Gewinnspiel jederzeit abbrechen oder widerrufen. Sollte keine richtige Einsendung einlangen, verfällt der Preis. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen. Bezirksblätter-Mitarbeiter und deren direkte Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Preise können nicht in bar abgelöst werden, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Namen der Gewinner werden in den Bezirksblättern Reutte veröffentlicht.

Datenschutzhinweis

Die Datenschutzinformation zum Gewinnspiel ist unter folgendem Link: www.meinbezirk.at/datenschutz (Punkt 1.4.1. für registrierte User oder Punkt 1.4.2. für nicht registrierte User) abrufbar.

Ihre Rechte als Betroffener: Als Betroffener haben Sie hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Bezirksblätter Tirol GmbH folgende Rechte:

Das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, ob personenbezogene Daten von ihm verarbeitet werden (Art 15 DSGVO)

Das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten oder deren Vervollständigung zu verlangen (Art 16 DSGVO)

Das Recht zu verlangen, dass die personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern die in Art 17 DSGVO genannten Voraussetzungen erfüllt sind

Das Recht zu verlangen, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten eingeschränkt wird, sofern die in Art 18 DSGVO genannten Voraussetzungen erfüllt sind

Das Recht, Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, sofern die in Art 20 DSGVO genannten Voraussetzungen erfüllt sind

Das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, wenn die in Art 21 DSGVO genannten Gründe erfüllt sind

Hinweis auf das Beschwerderecht: Ferner weisen wir Sie auf das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, +43 1 52 152-0, dsb@dsb.gv.at) hin.