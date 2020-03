Neuapostolische Kirche

So., 15.03.: 09.30 Gottesdienst



Evangelische Pfarrgemeinde

Fr., 13.03.: 15.00 Kinderkreis

So., 15.03.: 10.00 Gottesdienst in Reutte; zeitgl. Kindergottesdienst; 17.00 Gottesdienst in Ehrwald/NMS

Do., 19.03.: 19.30 Gemeindeabend in Nesselwängle bei Fr. B. Moritz

Pfarrkirche St. Anna, Reutte

Fr., 13.03.: 08.00 hl. Messe, anschl. Eucharistische Anbetung; 19.00 Lobpreis und Anbetung in St. Anna

Sa., 14.03.: 19.00 hl. Messe

So., 15.03.: 10.15 hl. Messe, Kirche für Kinder im kleinen Saal; 16.00 Gottesdienst in kroatischer Sprache

Di., 17.03.: 08.00 hl. Messe

Herz-Marienkirche, Tränke

Sa., 14.03.: keine hl. Messe

Weitere Gottesdienste Reutte

Mi., 11.03.: 16.00 hl. Messe im Haus zum guten Hirten; 16.00 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier im Haus Ehrenberg

Do., 12.03.: 18.00 Wortgottesdienst im BKH Reutte

Sa., 14.03.: 16.00 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier im Haus zum guten Hirten

So., 15.03.: 10.30 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier im Haus Ehrenberg

Mi., 18.03.: 16.00 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier im Haus zum guten Hirten; 16.00 hl. Messe im Haus Ehrenberg

Do., 19.03.: 18.00 hl. Messe im BKH Reutte

Breitenwang

Mi., 11.03.: 19.00hl. Messe

Do., 12.03.: 14.00 Hoagartstube im Pfarrstadel mit Lesung von Lotte Paulmichl „Ich bin Anna, Andreas Hofers Weib“

Sa., 14.03.: 14.00 Taufe; 19.00 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier

So., 15.03.: 09.00 hl. Messe; Ehenbichl keine hl. Messe

Mi., 18.03.: 08.00 Pflach Gebet in der VS Pflach, anschl. Schülerbeichte; 19.00 hl. Messe; 19.45 Pfarrgemeinderatsitzung im Pfarrstadel

Kreuzwegandachten:

• Reutte, St. Anna: Mo. & Do., 19 Uhr

• Breitenwang: Do., 18 Uhr

• Mühl Antoniuskapelle: Di., 18 Uhr

• Pflach Ulrichskapelle: Mo., Mi. & Fr., 18 Uhr

• Pflach Dreikönigskapelle: Do., 18 Uhr

• Ehenbichl Magnuskapelle: Di. & Fr., 19.30 Uhr